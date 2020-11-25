«Мужчины играют в футбол, мужчины хотят выиграть». Мусаев прокомментировал потасовку между полузащитниками «Краснодара» в конце матча с «Севильей»
Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев высказался о конфликте между своими подопечными во время игры с «Севильей» 24 ноября
Напомним, накануне «быки» на своем поле уступили испанской «Севилье» в матче Лиги Чемпионов, пропустив мяч на последней минуте добавленного времени. Перед этим между Кайо и Юрием Газинским произошел конфликт.
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На послематчевой конференции главному тренеру черно-зеленых Мураду Мусаеву задали вопрос, что произошло между игроками и не привело ли это к мячу в ворота хозяев. Мусаев ответил, что гол пришел в ворота из другой зоны и сказал, что споры — это нормально.
«Если кто-то говорит на повышенных тонах — это не плохо, это даже хорошо. Нельзя всегда быть хорошим и нужно иногда говорить то, что думаешь. Это нормальный рабочий момент. Поговорили на повышенных тонах — ничего страшного в этом нет», — высказался специалист.
На вопрос, будут ли применены к игрокам санкции за их поведение, тренер ответил, что не видит проблемы в случившемся.
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«Мужчины играют в футбол, мужчины хотят выиграть. Иногда бывают и повышенные разговоры, бывают драки, бывают неприятные моменты — без них никуда, это часть нашей профессии», — заключил Мусаев.
Как писали Юга.ру, в начале ноября после поражения «Зениту» главный тренер «Краснодара» высказался о перспективе своей отставки: «Если нужно будет уйти, я уйду с высоко поднятой головой. (...) Те, кто сейчас критикует, в старости сядут с внуками, их спросят, что они делали. А они только критиковали «Краснодар» после поражений».
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