Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев высказался о конфликте между своими подопечными во время игры с «Севильей» 24 ноября

Напомним, накануне «быки» на своем поле уступили испанской «Севилье» в матче Лиги Чемпионов, пропустив мяч на последней минуте добавленного времени. Перед этим между Кайо и Юрием Газинским произошел конфликт.

На послематчевой конференции главному тренеру черно-зеленых Мураду Мусаеву задали вопрос, что произошло между игроками и не привело ли это к мячу в ворота хозяев. Мусаев ответил, что гол пришел в ворота из другой зоны и сказал, что споры — это нормально.

«Если кто-то говорит на повышенных тонах — это не плохо, это даже хорошо. Нельзя всегда быть хорошим и нужно иногда говорить то, что думаешь. Это нормальный рабочий момент. Поговорили на повышенных тонах — ничего страшного в этом нет», — высказался специалист.

На вопрос, будут ли применены к игрокам санкции за их поведение, тренер ответил, что не видит проблемы в случившемся.