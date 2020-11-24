«Краснодар» на последней минуте упустил ничью с «Севильей» в матче Лиги чемпионов
«Краснодар» 24 ноября на домашнем поле встретился с «Севильей» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Напомним, в первой гостевой игре против испанской «Севильи», которая прошла 4 ноября, «Краснодар» в большинстве проиграл со счетом 3:2. Перед перерывом в группе Е «быки» занимали третье место, набрав 1 очко в октябрьском матче с французским «Ренном». Журналист портала Юга.ру 24 ноября рассуждал о матче с испанцами и шансах «Краснодара».
Встреча 4-го тура группового этапа прошла на стадионе «Краснодар» и закончилась со счетом 1:2. Игру в краевой столице посетили 10 тыс. 554 зрителя — это 30% от общей вместимости арены. Сегодня днем в кассах стадиона порталу Юга.ру рассказали, что болельщики раскупили все билеты на матч.
Первый мяч встречи уже на 4-й минуте в ворота «Краснодара» отправил хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич. После перерыва вместо полузащитника черно-зеленых Магомеда-Шапи Сулейманова на поле вышел нападающий Масиэл Вандерсон, который и сравнял счет на 56-й минуте. На последней минуте матча преимущество испанцев увеличил нападающий Мунир эль-Хаддади (90+5').
Отметим, что в этой игре не участвовал голкипер «быков» Матвей Сафонов — он приехал из расположения сборной России по футболу с положительным тестом на коронавирус. Вместо него на поле вышел 34-летний вратарь Евгений Городов, который вернулся в «Краснодар» в августе. До этого он семь лет играл за «Ахмат» и никогда не участвовал в еврокубковых матчах.
Кроме того, параллельно во Франции прошел матч соперников «Краснодара» по группе Е в Лиге чемпионов. Встреча «Ренна» и «Челси» закончилась со счетом 1:2 в пользу англичан.
Следующий матч черно-зеленые проведут в гостях против московских «Химок» 28 ноября, а 2 декабря «быки» на своем стадионе примут французский «Ренн».
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