«Краснодар» на последней минуте упустил ничью с «Севильей» в матче Лиги чемпионов

«Краснодар» 24 ноября на домашнем поле встретился с «Севильей» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Напомним, в первой гостевой игре против испанской «Севильи», которая прошла 4 ноября, «Краснодар» в большинстве проиграл со счетом 3:2. Перед перерывом в группе Е «быки» занимали третье место, набрав 1 очко в октябрьском матче с французским «Ренном». Журналист портала Юга.ру 24 ноября рассуждал о матче с испанцами и шансах «Краснодара».

Встреча 4-го тура группового этапа прошла на стадионе «Краснодар» и закончилась со счетом 1:2. Игру в краевой столице посетили 10 тыс. 554 зрителя — это 30% от общей вместимости арены. Сегодня днем в кассах стадиона порталу Юга.ру рассказали, что болельщики раскупили все билеты на матч. Первый мяч встречи уже на 4-й минуте в ворота «Краснодара» отправил хорватский полузащитник «Севильи» Иван Ракитич. После перерыва вместо полузащитника черно-зеленых Магомеда-Шапи Сулейманова на поле вышел нападающий Масиэл Вандерсон, который и сравнял счет на 56-й минуте. На последней минуте матча преимущество испанцев увеличил нападающий Мунир эль-Хаддади (90+5').