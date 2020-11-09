«Если нужно будет уйти, я уйду с высоко поднятой головой». Мусаев прокомментировал возможность своей отставки после поражения ФК «Краснодар»
8 ноября главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев ответил на вопрос касательно его возможного ухода из клуба
Накануне, 8 ноября, «Зенит» и «Краснодар» провели матч в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:1, таким образом, «быки» потерпели пятое поражение подряд: ранее они проиграли на встречах со «Спартаком», «Челси», «Ахматом» и «Севильей».
На послематчевой конференции главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о возможности своей отставки:
«Я думаю, что не нужно делать драмы. Если для команды нужно уйти, я уйду. Все так драматизируют, что у меня чувство, как будто я ограбил детский дом, кого-то убил».
Специалист добавил, что «это спорт», поэтому «когда-то каждый тренер будет отправлен в отставку».
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«Если нужно будет уйти, я уйду с высоко поднятой головой. Клуб сделал для меня очень многое. Два года мы в призерах, обыгрывали «Порту», «Байер», проходили ПАОК. Те, кто сейчас критикует, в старости сядут с внуками, их спросят, что они делали. А они только критиковали «Краснодар» после поражений», — рассудил он.
Мусаев подчеркнул, что сейчас в команде достаточно напряженная обстановка, но «многие не видят сути»:
«Год назад мы играли с «Валенсией», пропустили на 93-й, когда бежали забивать второй. Все говорили, что «Краснодар» — идиоты, что не отстояли. С «Севильей» мы играли ниже, это было не совсем правильно, но если бы наш игрок не подарил мяч сопернику, счет мог бы остаться положительным. Тогда бы говорили, что мы суперкоманда».
Тренер заключил, что следует видеть не только счет на табло, но и то, «как все складывается».
«Сделаем так, как нужно для команды», — заключил он.
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