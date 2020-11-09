8 ноября главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев ответил на вопрос касательно его возможного ухода из клуба

Накануне, 8 ноября, «Зенит» и «Краснодар» провели матч в Санкт-Петербурге. Игра закончилась со счетом 3:1, таким образом, «быки» потерпели пятое поражение подряд: ранее они проиграли на встречах со «Спартаком», «Челси», «Ахматом» и «Севильей».

На послематчевой конференции главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о возможности своей отставки:

«Я думаю, что не нужно делать драмы. Если для команды нужно уйти, я уйду. Все так драматизируют, что у меня чувство, как будто я ограбил детский дом, кого-то убил».

Специалист добавил, что «это спорт», поэтому «когда-то каждый тренер будет отправлен в отставку».