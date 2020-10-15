Краснодарцы каждую осень жалуются на смог и запах гари. Что вообще происходит?

14 октября жители Краснодара и ближайших районов ощутили сильный запах гари и дыма. Юга.ру спросили у властей и эколога, что это было

Накануне жители Краснодара начали жаловаться на запах гари и белый дым, который распространился по городу. «Если посмотреть на горизонт, то немного видно дымку. Вот такое везде. Возле дома все в дымке и воняет жженной травой», — сообщила днем 14 октября жительница Юбилейного микрорайона в редакцию Юга.ру. Ближе к вечеру едкий запах дыма и гари усилился, краснодарцы в соцсетях начали жаловаться на кашель. Местный житель Евгений Таранжин опубликовал в своем твиттере фотографии, сделанные в районе стадиона «Краснодар», на которых отчетливо виден смог над городом. Вечером в телеграм-канале «Туподар Краснодар» опубликовали фото окутанного дымом Славянска-на-Кубани и видео, снятое водителем на трассе в том районе.

Тогда же вечером в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что на территории Краснодара и ближайших районов крупных пожаров нет, донесений о происшествиях на предприятиях не поступало. В ведомстве добавили, что проверяют информацию по сжиганию рисовой соломы. Однако перед публикацией новости пресс-служба МЧС Кубани заявила порталу Юга.ру, что результаты этой проверки обнародованы не будут .

15 октября в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее сообщили порталу Юга.ру о том, что в республике выжигают рисовую солому, а главы районов, где это происходит, подписали соответствующие распоряжения, в которых определен порядок, сроки и площади выжигания. Жечь рисовую солому в Адыгее будут до конца осени . В управлении сельского хозяйства администрации Тахтамукайского района Адыгеи порталу Юга.ру уточнили, что оставшаяся площадь выжигания составляет почти 6,5 тыс. га. В ведомстве уверили, что строго следят за безопасностью работ, и добавили, что аналогичные работы проводятся и на Кубани, а контролировать ситуацию должны местные власти .

По данным Юга.ру, рисовые чеки есть в поселке Белозерном Прикубанского округа Краснодара. Редакция запросила комментарий городского управления сельского хозяйства (УСХ). «Сжигание рисовой соломы проходит по согласованному УСХ и МЧС графику, в соответствии с изменениями противопожарных правил, с учетом направления и силы ветра, под контролем специалистов хозяйства», — сообщили Юга.ру в управлении. Отметим, что редакции не удалось узнать, где можно ознакомиться с упомянутым графиком сжигания.

21 марта 2017 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в стране официально разрешена утилизация рисовой соломы, оставшейся на полях после уборки.

Еще в 2018 году активисты «Эковахты по Северному Кавказу» обвинили рисоводов в злоупотреблении правом на сжигание отходов и заявили, что из-за загрязнения воздуха при утилизации отходов рисоводства страдает более 2 млн человек .

Накануне краснодарский эколог Дмитрий Шевченко опубликовал в группе общественного проекта «Ясный горизонт», который собирает информацию о ландшафтных пожарах, пост, в котором сообщил о рекордном загрязнении водуха в Краснодаре вечером 14 октября . Он рассказал, что установленный в городе датчик системы общественного мониторинга воздуха Sensor Community зафиксировал максимальные показатели загрязнения атмосферы твердыми частицами PM2.5 и PM10. Эколог пояснил, что эти частицы являются продуктами неполного сгорания, их принесли в город западные и северо-западные ветра с территории Славянского и Красноармейского районов, «где сейчас активно жгут рисовой солому». «К 21:00 уровень частиц PM10 достиг концентрации 164 микрограмм на кубический метр воздуха, а значения концентраций частиц PM2.5 (самых опасных, способных поражать легкие и всасываться в кровь) достигли значений 90 мкг/м³, — это экстремально много. Такие значения в настоящий момент в мире наблюдаются разве что в индийском Дели и китайском Шанхае », — написал Шевченко.

В беседе с журналистом Юга.ру Дмитрий Шевченко рассказал, что крупные частицы PM10 могут выводиться из легких с мокротой при кашле, в то время как более мелкие (PM2.5 и PM1) проникают в кровь и разносятся по всему организму, вызывая токсическое поражение органов . «Если это такие кратковременные всплески, как был вчера, то ничего сильно критичного не будет. Но надо отметить, что наш датчик регистрирует устойчиво повышенные уровни концентраций твердых частиц весь последний месяц, когда стали жечь солому. Этот нынешний уровень устойчиво превышает порог загрязнения, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения», — сообщил эколог.

Рекомендованный ВОЗ порог загрязнений не должен превышать 15 мкг/м³ воздуха для частиц PM2,5 и не более 20 мкг/м³ для частиц PM10. По данным Дмитрия Шевченко, за последнюю неделю в Краснодаре показатели PM2,5 составили 40-115 мкг/м³.

«При пожарах гибнет очень много земноводных, пресмыкающихся, различной почвенной биоты. То есть верхний слой почвы уничтожается полностью, превращается во что-то безжизненное. И так каждый год », — заключил эколог.

На интерактивной карте проекта «Ясный горизонт», где фиксируются ландшафтные пожары, в настоящее время под Краснодаром видны огненные точки в аулах Старобжегокай и Тахтамукай на территории Адыгеи.