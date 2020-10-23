Роспотребнадзор ответил на вопросы Юга.ру о сжигании рисовой соломы на Кубани

Краснодарский край

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Портал Юга.ру 22 октября получил от Роспотребнадзора ответ на запрос по поводу сжигания рисовой соломы на полях Краснодарского края

Напомним, 14-15 октября жители Краснодара и ближайших районов ощутили сильный запах гари и дыма. Краснодарский эколог Дмитрий Шевченко зафиксировал в городе рекордное загрязенение воздуха. На следующий день в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее сообщили, что в республике выжигают рисовую солому, аналогичные работы ведуются и на Кубани.

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Портал Юга.ру отправил запросы в министерство сельского хозяйства Краснодарского края и региональное управление Роспотребнадзора по поводу ситуации со сжиганием соломы на полях региона.

22 октября редакция получила ответ на запрос от Роспотребнадзора. В ведомстве сообщили, что обращений от граждан с жалобами на смог от сжигания рисовой соломы не поступало. Жалоб также не было в 2017 и 2018 годах.

Однако с середины октября по середину ноября 2019 года в Роспотребнадзор поступило четыре обращения от жителей поселка Водного Красноармейского района, Славянска-на-Кубани, Краснодара и станицы Елизаветинской. После чего в Водном и в Славянске-на-Кубани были отобраны пробы атмосферного воздуха, однако исследование не выявило там превышения загрязняющих веществ. В Славянском районе ведомству сообщили, что к 20 ноября рисовую солому уничтожили, а в Красноармейском рассказали, что выжигали ее с 20 сентября по 12 ноября.

По другим двум обращениям пробы не брали, так как на момент поступления обращений граждан в тех муниципалитетах уже не жгли солому.

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В 2020 году, несмотря на отсутствие жалоб от граждан, после размещения информации в СМИ о сжигании рисовой соломы, ведомство провело отбор проб атмосферного воздуха в нескольких районах Кубани.

Так, 17 и 18 октября специалисты провели забор проб воздуха в поселках Правобережном и Светлый путь Темрюкского района, станице Марьянской Красноармейского района, селе Михайловском Северского района и в станице Троицкой Крымского района. Лабораторное исследование не выявило превышения допустимых показателей загрязняющих веществ.

В Роспотребнадзоре рассказали, что рисоводческие хозяйства Кубани выжигают солому после уборки риса в соответствии с правилами противопожарного режима РФ, утвержденными правительством 25 апреля 2012 года.

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Региональный минсельхоз 16 сентября 2020 года направил письмо профильным управлениям в муниципалитеты и руководителям рисоводческих хозяйств, были составлены графики выжигания рисовой соломы. При этом сжигание рисовой подстилки согласовывается с Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора.

Роспотребнадзор не участвует в утверждении графиков и не контрлирует процесс сжигания. В ведомстве также рассказали, что контролировать выборосы загрязняющих веществ в атмосферу на территории Кубани должно Южное межрегиональное управление Росприроднадзора.

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В Роспотребназоре сообщили, что, действительно, продукты горения рисовой соломы могут повлиять на здоровье людей. Но только в том случае, если в атмосферу попала концентрация загрязняющих веществ, превышающая пределено допустимые нормы. В ходе лабораторных исследований такой концентрации не было выявлено.

В случае, если на территории жилой застройки в воздухе все-таки зафиксируют превышение загрязняющих веществ, и при этом будет установлено, кто именно сжигает рисовую солому, информацию направят в муниципалитет для принятия мер [каких именно, не уточняется]. Роспотребнадзор, в свою очередь, издаст распоряжение о проведении внеплановой проверки субъекта, сжигающего солому, с последующим согласованием с прокуратурой.

Пожароопасность Пожары Роспотребнадзор Сельское хозяйство Экология

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