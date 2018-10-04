Экологи обвинили рисоводов в злоупотреблении правом на сжигание отходов

Активисты «Эковахты по Северному Кавказу» заявили, что в зоне загрязнения атмосферного воздуха из-за утилизации отходов рисоводства проживает более 2 млн человек и объявили о начале кампании против рисоводов-нарушителей

Утилизация рисовой соломы, оставшейся на полях после уборки белого зерна, с помощью огня официально была разрешена с начала 2017 года. Рисоводы уверяли, что других возможностей эффективно управлять огромными объемами соломы, кроме как утилизировать ее путем сжигания нет — рисовая солома тяжело и медленно разлагается в почве, ее запашка способствует развитию грибковых заболеваний и т. д. До этого такая деятельность наказывалась штрафами. Взамен были введены нормы о порядке выжигания соломы: поле должно быть расчищено по периметру от сухой растительности, что жечь можно только в безветренную погоду и дневное время и т.п.

Несколько дней назад на улицах Краснодара произошла чрезвычайная задымленность. Сильнее всего запах гари ощущался в Юбилейном микрорайоне, в центре города, на Дубинке, в микрорайоне Гидростроителей и районе ТЭЦ. Выяснилось, что источник задымления находился в Тахтамукайском районе Адыгеи, где в минувший выходные жгли пожнивные остатки после уборки риса.

«Учитывая, что в крае ежегодно производится 700-800 тыс. тонн белого зерна и что при этом образуется сопоставимое количество соломы, можно себе представить, какой гигантский объем загрязняющих веществ поступает в атмосферный воздух. Если допустить, что сжигается не весь объем соломы, а, предположим, половина — 350-400 тыс. тонн, то в атмосферу выбрасывается не менее 35-40 тыс. тонн загрязняющих веществ, — отметили в «Эковахте». — Дым, образующийся в результате сжигания рисовой соломы — не такая уже безобидная вещь. Горящая биомасса служит источником образования окислов азота и серы, бензапирена, соединений тяжелых металлов, хлорорганических соединений (которые остаются в растениях после применения пестицидов), сажи и черного углерода — эти микроскопические частицы способны проникать через легкие в кровеносную систему человека и вызывать токсические поражения внутренних органов, оказывать разрушительное воздействие на кровеносную и иммунную системы».

Активисты подчеркнули, что ситуацию усугубляет то, что рисоводы систематически не соблюдают установленные правила и жгут солому в любую, в том числе сырую и ветреную погоду, часто бросают горящие чеки без присмотра, жгут в темное время суток и выжигают под видом соломы сухую растительность по берегам каналов, по которым на рисовые чеки подается вода, что позволяет хозяйствам серьезно экономить на прокосах.

«Эковахта» и «Добровольные пожарные Кубани» объявили о начале кампании против злоупотреблений рисоводческими хозяйствами правом на сжигание соломы.

«Этой осенью мы будем фиксировать все неправомерные действия, связанные со сжиганием рисовой соломы — вся собранная статистика послужит в пользу наших доводов. В частности, мы будем настаивать на запрете сжигания соломы вблизи населенных пунктов, на запрете весеннего сжигания, когда на чеках жгут не солому, а сухостой, на том, что выжигание соломы должно производиться под надзором профессиональных пожарных или специально обученных и сертифицированных сотрудников самих хозяйств, а не так, как это происходит сейчас, когда на ответственную работу посылают кого попало», — рассказал заместитель координатора «Эковахты» Дмитрий Шевченко.

Активисты предлагают установить более жесткие нормативные рамки и увеличить ответственность за подобные нарушения.