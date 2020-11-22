Пропуск вакцинации из-за ограничений по коронавирусу может привести к эпидемии кори в 2021 году — эксперты

Российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко 21 ноября подтвердил вероятность вспышки кори из-за COVID-19 в 2021 году

Пропуск плановой вакцинации, который был вызван ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, может привести в 2021 году к эпидемии кори во многих странах. Об этом заявили ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне, написал телеканал «360» .

«Это возможно [вспышка кори], корь где-то в очагах отдельных бывает. Заболевают и взрослые, потому что взрослые уже не болели, а были только вакцинированы. Если 4 миллиона новорожденных не провакцинированы, это много. Сравним с нами, у нас в год рождаются где-то 1,2 миллиона детей, два года подряд не вакцинировать рожденных детей, вполне может быть вспышка», — рассказал Онищенко.

Российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко подтвердил 21 ноября РИА «Новости» , что сбои в процессе вакцинации детей от кори могут спровоцировать вспышку заболевания.

Как писали Юга.ру, в 2018 году Роспотребнадзор сообщил о всплеске заболеваемости корью на Кубани, также об увеличении числа заболевших сообщил минздрав Дагестана. Медики связали роста заболеваемостью с повсеместным отказом от вакцинации.

В 2019 году в Махачкале приостановили работу частного детского сада, где заболели корью несколько воспитанников. А в январе 2020 года в Адыгее зарегистрировали четыре случая заболевания корью.