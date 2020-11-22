Пропуск вакцинации из-за ограничений по коронавирусу может привести к эпидемии кори в 2021 году — эксперты

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

Российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко 21 ноября подтвердил вероятность вспышки кори из-за COVID-19 в 2021 году

Пропуск плановой вакцинации, который был вызван ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, может привести в 2021 году к эпидемии кори во многих странах. Об этом заявили ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне, написал телеканал «360».

Российский политик и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко подтвердил 21 ноября РИА «Новости», что сбои в процессе вакцинации детей от кори могут спровоцировать вспышку заболевания.

«Это возможно [вспышка кори], корь где-то в очагах отдельных бывает. Заболевают и взрослые, потому что взрослые уже не болели, а были только вакцинированы. Если 4 миллиона новорожденных не провакцинированы, это много. Сравним с нами, у нас в год рождаются где-то 1,2 миллиона детей, два года подряд не вакцинировать рожденных детей, вполне может быть вспышка», — рассказал Онищенко.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в 2018 году Роспотребнадзор сообщил о всплеске заболеваемости корью на Кубани, также об увеличении числа заболевших сообщил минздрав Дагестана. Медики связали роста заболеваемостью с повсеместным отказом от вакцинации.

В 2019 году в Махачкале приостановили работу частного детского сада, где заболели корью несколько воспитанников. А в январе 2020 года в Адыгее зарегистрировали четыре случая заболевания корью.

Вакцинация Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани COVID-19 подтвердился у 176 человек за сутки
Пропуск вакцинации из-за ограничений по коронавирусу может привести к эпидемии кори в 2021 году — эксперты
На Кубани скончались еще шесть человек с коронавирусом
В Краснодаре произошла потасовка между полицейскими и подростками, дело направят в следственный комитет
Скончался болевший коронавирусом клирик собора Александра Невского в Краснодаре архимандрит Амвросий
В Краснодаре выявили работающий после полуночи бар Shenli, ему грозит до 3,8 млн рублей штрафа

Лента новостей

Статьи

«В девяностых России впервые дали подышать»

Игорь Шулинский — о своем журнале «Птюч» и о Граале, который мы все потеряли

Статьи Партнерский

Новая эра

Для геймеров создали Wi-Fi-роутер с искусственным интеллектом

Статьи

«Спутник» и погромы

Тайная история «летающей тарелки» из Краснодара

Реклама на портале