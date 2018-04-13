В Дагестане из-за отказа от вакцинации в четыре раза выросла заболеваемость корью
В минздраве Дагестана сообщили об увеличении числа заболевших корью
Представитель министерства здравоохранения республики Залина Муртазалиева рассказала, что с начала 2018 года врачи зарегистрировали десятки случаев заболевания.
«В Дагестане зарегистрировано 70 случаев заболевания корью, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подавляющее большинство зараженных — дети (74%)», —цитирует Муртазалиеву «Интерфакс».
Она отметила, что 40% всех заболевших зарегистрированы в Махачкале. Медики связали увеличение роста заболеваемости с повсеместным отказом от вакцинации.
«В связи с этим минздрав республики призывает дагестанцев делать прививки. Надо понимать, что корь опасна своими осложнениями и даже может привести к летальным исходам», — сказала представитель ведомства.
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