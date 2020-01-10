В Адыгее в январе зарегистрировали четыре случая заболевания корью

Адыгея

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В Адыгее с начала 2020 года зарегистрировали четыре случая заболевания корью, двое заболевших – дети

Все четыре случая заболевания уже лабораторно подтверждены, сообщила 10 января порталу Юга.ру начальник отдела управления Роспотребнадзора по Адыгее Нафисет Ашинова.

По ее словам, в прошлом году в республике не было ни одного случая заболевания корью Ашинова также указала на необходимость соблюдения профилактических мер в связи с выявленными случаями заболевания.

«Больной человек способен заразить окружающих в течение 10 дней от начала заболевания. Инкубационный период длится до 21 дня. В первые дни корь похожа на простуду, затем отмечается резкий подъем температуры до 39-40 градусов, на слизистой оболочке полости рта появляются специфические высыпания — белесоватые пятна, напоминающие отруби. Через 3-5 дней на теле появляется сыпь, а на небе — мелкие красные пятна», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Специалисты считают, что самым эффективным методом профилактики является вакцинация: детям делают прививку против кори в возрасте 12 месяцев и повторно в шесть лет. Взрослые, не болевшие корью и не привитые ранее, должны прививаться в возрасте до 35 лет.

Здравоохранение

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