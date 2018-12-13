Роспотребнадзор сообщил о всплеске заболеваемости корью на Кубани
Краснодарское управление Роспотребнадзора 13 декабря рассказало, что в регионе произошел всплеск кори
По данным ведомства, с начала 2018 года диагноз подтвердили у 57 человек, 27 из них — дети и подростки до 17 лет. Основное количество заболевших зарегистрировали в Краснодаре и Сочи, смертельных исходов не было.
Специалисты отметили рост заболеваемости — в 2016 году не было ни одного зарегистрированного случая, в 2017 году — два случая, и оба заболевших приехали из Москвы отдыхать в Сочи.
Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Сафиет Тешева рассказала, что максимальное число заболевших выявили в 2014 году — 354 человека.
Эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Наталья Топилина ранее сообщила газете «Кубанские новости», что с начала 2018 года клинические признаки кори нашли у 12 краснодарцев.
В регионе проводят усиленные профилактические мероприятия: медики и специалисты Роспотребнадзора выявляют группы контактных лиц (по 100–150 человек на каждого заболевшего), проверяют, есть ли прививка, и при необходимости направляют на вакцинацию. Тешева уточнила, что очагов заболевания нет, случаи единичны и ни одного случая карантина по кори не было. Она подчеркнула: практически все заболевшие были не привиты.
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Отдельные случаи выявили в учебных заведениях. Директор краснодарского колледжа электронного приборостроения Сергей Касаткин рассказал, что одна из студенток сейчас в больнице с подозрением на корь. В колледже проводят профилактические мероприятия, но на учебу они не влияют.
Председатель комитета заксобрания Краснодарского края по вопросам здравоохранения Николай Петропавловский предположил, что причина роста заболеваемости — мода на отказ родителей от прививок. Другая причина, по его мнению, — транзитный поток через Краснодарский край в направлении Украины и Крыма.
В 2018 году ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших корью в Европейском регионе. За первые полгода заболели более 41 тыс. детей и взрослых. В семи странах (Греция, Грузия, Италия, Россия, Сербия, Украина и Франция) зафиксировали более 1 тыс. случаев кори у детей и взрослых, больше всего заболевших — на Украине (23 тыс. человек).
ВОЗ напомнила о необходимости прививок: для предотвращения вспышек кори нужен не менее чем 95-процентный ежегодный охват двумя дозами вакцин с противокоревым компонентом на уровне любого сообщества. Также необходимы усилия по охвату вакцинами детей, подростков и взрослых, которые в прошлом пропускали плановую вакцинацию, сообщает «Коммерсантъ».
Как сообщали Юга.ру, в апреле 2018 года минздрав Дагестана сообщил о четырехкратном увеличении числа заболевших корью. Медики связали увеличение роста заболеваемости с повсеместным отказом от вакцинации.
Рекомендации Афиши Юга.ру и издательства «Эксмо»
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