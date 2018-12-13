Роспотребнадзор сообщил о всплеске заболеваемости корью на Кубани

Краснодарское управление Роспотребнадзора 13 декабря рассказало, что в регионе произошел всплеск кори

По данным ведомства, с начала 2018 года диагноз подтвердили у 57 человек, 27 из них — дети и подростки до 17 лет. Основное количество заболевших зарегистрировали в Краснодаре и Сочи, смертельных исходов не было.

Специалисты отметили рост заболеваемости — в 2016 году не было ни одного зарегистрированного случая, в 2017 году — два случая, и оба заболевших приехали из Москвы отдыхать в Сочи.

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Сафиет Тешева рассказала, что максимальное число заболевших выявили в 2014 году — 354 человека.

Эксперт отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Наталья Топилина ранее сообщила газете «Кубанские новости», что с начала 2018 года клинические признаки кори нашли у 12 краснодарцев.

В регионе проводят усиленные профилактические мероприятия: медики и специалисты Роспотребнадзора выявляют группы контактных лиц (по 100–150 человек на каждого заболевшего), проверяют, есть ли прививка, и при необходимости направляют на вакцинацию. Тешева уточнила, что очагов заболевания нет, случаи единичны и ни одного случая карантина по кори не было. Она подчеркнула: практически все заболевшие были не привиты.