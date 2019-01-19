В Махачкале из-за кори закрыли детский сад

В Махачкале приостановили работу частного детского сада, где заболели корью несколько воспитанников

По данным регионального Роспотребнадзора, первый случай заболевания в детсаду «Маидат» в поселке Семендер зарегистрировали 27 декабря 2018 года. Сейчас уже девять заболевших, это дети от 2 до 6 лет, степень тяжести заболевания — средняя. Восьмерых детей госпитализировали в Республиканский центр инфекционных болезней имени Магомедова, еще один ребенок получает лечение амбулаторно.

С начала 2019 года в Дагестане зарегистрировано 20 случаев с подозрением на корь, из них 17 — в Махачкале. Из 20 человек, заболевших корью, 80% — непривиты, пишет «Это Кавказ».