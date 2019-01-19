В Махачкале из-за кори закрыли детский сад
В Махачкале приостановили работу частного детского сада, где заболели корью несколько воспитанников
По данным регионального Роспотребнадзора, первый случай заболевания в детсаду «Маидат» в поселке Семендер зарегистрировали 27 декабря 2018 года. Сейчас уже девять заболевших, это дети от 2 до 6 лет, степень тяжести заболевания — средняя. Восьмерых детей госпитализировали в Республиканский центр инфекционных болезней имени Магомедова, еще один ребенок получает лечение амбулаторно.
С начала 2019 года в Дагестане зарегистрировано 20 случаев с подозрением на корь, из них 17 — в Махачкале. Из 20 человек, заболевших корью, 80% — непривиты, пишет «Это Кавказ».
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Как сообщали Юга.ру, 13 декабря 2018 года управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщило, что в регионе выросло число заболевших корью. С начала 2018 года диагноз подтвердили у 57 человек, 27 из них — дети и подростки до 17 лет. Основное количество заболевших зарегистрировали в Краснодаре и Сочи, смертельных исходов не было.
В апреле 2018 года минздрав Дагестана сообщил о четырехкратном увеличении числа заболевших корью. Медики связали увеличение роста заболеваемости с повсеместным отказом от вакцинации.
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