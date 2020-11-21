В центре Краснодара столкнулись автобус и легковушка
21 ноября в центре Краснодара произошло ДТП с участием автобуса MAN
Водитель автобуса МАN ехал по улице Октябрьской со стороны Гимназической в сторону Орджоникидзе. На пересечении с Ленина он проехал на красный светофор и столкнулся с Nissan.
В результате ДТП никто не пострадал. Автобус и машина получили механические повреждения. Водителю автобуса вынесли постановление за проезд на запрещающий сигнал светофора. Ему грозит штраф в 1 тыс. рублей, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару 21 ноября.
Как писали Юга.ру, утром 4 сентября в Анапе автобус попал в лобовое ДТП. Скончалась одна пассажирка. А в конце октября в краевом центре водитель без прав на чужой машине выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. На месте погибли два человека.
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Игорь Шулинский — о своем журнале «Птюч» и о Граале, который мы все потеряли