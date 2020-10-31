В Краснодаре погибли два человека в ДТП, которое устроил водитель без прав на чужой машине

22-летний житель села Экономического Крымского района ехал на Lada Priora по улице Дзержинской от Покрышкина в сторону 3-й Трудовой. Водитель не выбрал безопасную скорость с учетом погодных условий и в 5:00 выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с Lada Xray.

В результате ДТП предполагаемый виновник и его пассажир, 20-летний молодой человек, погибли от полученных травм. Водителя второй легковушки, 62-летнего местного жителя, доставили в больницу. Видео с места аварии опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».

В пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили порталу Юга.ру, что 20-летний погибший не получал права, а автомобиль принадлежал не ему, а жителю Выселковского района.

По факту аварии проводится проверка. Также назначили административное расследование по факту передачи машины лицу, не имеющему водительского удостоверения. Предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей для собственника автомобиля.