Краевой суд пересмотрит решение о сносе самостроя в поселке Краснодарском
18 ноября портал Юга.ру узнал о перспективах развития ситуации вокруг недостроенного здания в пригороде Краснодара, сносу которого помешали дольщики
Как писали Юга.ру 22 октября, в Краснодаре начали сносить дом по адресу: поселок Краснодарский, 1/1, ЖСК «Наш Дом».
Здание признали самостроем. В 2015 году власти выявили нарушения при строительстве и подали в суд. Суд запретил возводить дом, в котором на тот момент был готов цокольный этаж. Несмотря на это, стройка продолжилась, а часть квартир купили дольщики. В 2017-м суд удовлетворил еще один иск от мэрии о сносе объекта. Его решили исполнить в октябре 2020 года.
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Когда спецтехника приехала демонтировать здание, дольщики попытались остановить снос и пришли с плакатом, на котором говорилось, что квартиры в ЖСК купили 114 семей. На место приехали представители власти. Они договорились о приостановке работ и встрече с дольщиками 28 октября в мэрии.
Портал Юга.ру направил запрос в администрацию Краснодара с просьбой рассказать об итогах встречи и перспективах достройки самостроя. 18 ноября мэрия прислала ответ и сообщила о новых подробностях в ходе судебных разбирательств. Оказалось, что 23 октября ЖСК «Наш дом» заявил судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда о пересмотре решения снести дом в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами». Также кооператив в конце октября подал ходатайство о приостановлении судебного решения о сносе дома.
У мэрии нет информации о дате и времени судебных заседаний, сообщили в пресс-службе. Вместе с тем на сегодняшний день перспективы достройки здания нет, так как все еще действует решение судебной коллегии о сносе.
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К сносу объекта подрядная организация «СтройКомплекс-А» пока не приступала. При этом демонтаж должен быть проведен в течение 48 дней с момента заключения контракта, то есть 19 октября. На вопрос о том, что планируется разместить на месте самостроя, в администрации заявили, что территория принадлежит ЖСК «Наш дом» и находится в зоне застройки жилыми домами средней этажности.
Портал Юга.ру также поинтересовался, планирует ли мэрия оказывать юридическую или материальную помощь дольщикам.
«Граждане [...] вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, а также с заявлением к застройщику о взыскании денежных средств», — ответили в пресс-службе.
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