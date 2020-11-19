Краевой суд пересмотрит решение о сносе самостроя в поселке Краснодарском

Здание признали самостроем. В 2015 году власти выявили нарушения при строительстве и подали в суд. Суд запретил возводить дом, в котором на тот момент был готов цокольный этаж. Несмотря на это, стройка продолжилась, а часть квартир купили дольщики. В 2017-м суд удовлетворил еще один иск от мэрии о сносе объекта. Его решили исполнить в октябре 2020 года.

Когда спецтехника приехала демонтировать здание, дольщики попытались остановить снос и пришли с плакатом, на котором говорилось, что квартиры в ЖСК купили 114 семей. На место приехали представители власти. Они договорились о приостановке работ и встрече с дольщиками 28 октября в мэрии.

Портал Юга.ру направил запрос в администрацию Краснодара с просьбой рассказать об итогах встречи и перспективах достройки самостроя. 18 ноября мэрия прислала ответ и сообщила о новых подробностях в ходе судебных разбирательств. Оказалось, что 23 октября ЖСК «Наш дом» заявил судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда о пересмотре решения снести дом в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами». Также кооператив в конце октября подал ходатайство о приостановлении судебного решения о сносе дома.

У мэрии нет информации о дате и времени судебных заседаний, сообщили в пресс-службе. Вместе с тем на сегодняшний день перспективы достройки здания нет, так как все еще действует решение судебной коллегии о сносе.