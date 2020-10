В Краснодаре начали сносить две недостроенные многоэтажки

View this post on Instagram

⚡ Одновременно начался снос на Альпийской, 17 (ЖСК с издевательским названием "Удачный выбор"). Здесь встряли 165 пайщиков. Интересно, что 55 из них вложили в стройку материнский капитал. Мы вот ума не приложим как государство одобряло эти сделки. То есть вложений лишились семьи с как минимум 110 детьми. История долгостроя традиционно гнусная: СК «Лучший дом» получила в 2014 году разрешение на строительство 3-этажного дома на 24 квартиры сроком на 1 год. А построила 6-этажный на 186 квартир. Начались судебные тяжбы и в 2017 голу офис компании исчез вместе с документами и печатью. При этом она строила ещё несколько объектов в Краснодаре и по краю. Подрядчик тут весельчак: повесил на забор плакаты, в которых называет снос «работами по благоустройству». Как вам благоустройство? #ЖСКУдачныйВыбор #Альпийская17 #СКЛучшийДом #КраснодарскийКрай #Краснодар #typodar #снос #чпкрд #ЧПКраснодар #СносыКраснодара