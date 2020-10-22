В Краснодаре начали сносить две недостроенные многоэтажки

В Краснодаре по решению суда снесут два дома в Прикубанском округе

«Многоквартирный дом в поселке Краснодарском построен на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства без разрешительной документации и с нарушением градостроительных норм», — рассказали в управлении муниципального контроля.

Подготовка к сносу идет на двух домах, которые построили без необходимых документов, сообщили 22 октября в пресс-службе администрации Краснодара. Многоквартирные дома на разной степени готовности находятся в поселке Краснодарском и на улице Альпийской, 17. Строители начали расчищать площадки для техники.

Прикубанский районный суд по иску администрации города запретил дальнейшее строительство дома в поселке Краснодарском, однако застройщик продолжил работы и даже продал несколько квартир. Разбирательства в суде закончились в 2017 год — собственника обязали снести здание за свой счет.

Дом на улице Альпийской,17 также построили с нарушением градостроительных норм и без разрешительной документации. Квартиры в нем распродали, а администраци Краснодара обратилась с иском в суд. В 2018-м году он обязал собственника снести здание.

Оба собственника не выполнили решение суда. Владельца участка в поселке оштрафовали на 1 млн рублей. Администрация направила заявление в суд о взыскании денег за неисполнение судебного постановления в отношении второго собственника. Люди, купившие квартиры в этих домах, могут через суд потребовать компенсацию с застройщика.

В октябре 2020 года мэрия заключила договор с подрядчиком о сносе двух домов. Эта же организация сносит здания по адресам: