В Краснодаре начали сносить две недостроенные многоэтажки
В Краснодаре по решению суда снесут два дома в Прикубанском округе
Подготовка к сносу идет на двух домах, которые построили без необходимых документов, сообщили 22 октября в пресс-службе администрации Краснодара. Многоквартирные дома на разной степени готовности находятся в поселке Краснодарском и на улице Альпийской, 17. Строители начали расчищать площадки для техники.
«Многоквартирный дом в поселке Краснодарском построен на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства без разрешительной документации и с нарушением градостроительных норм», — рассказали в управлении муниципального контроля.
Прикубанский районный суд по иску администрации города запретил дальнейшее строительство дома в поселке Краснодарском, однако застройщик продолжил работы и даже продал несколько квартир. Разбирательства в суде закончились в 2017 год — собственника обязали снести здание за свой счет.
Дом на улице Альпийской,17 также построили с нарушением градостроительных норм и без разрешительной документации. Квартиры в нем распродали, а администраци Краснодара обратилась с иском в суд. В 2018-м году он обязал собственника снести здание.
Оба собственника не выполнили решение суда. Владельца участка в поселке оштрафовали на 1 млн рублей. Администрация направила заявление в суд о взыскании денег за неисполнение судебного постановления в отношении второго собственника. Люди, купившие квартиры в этих домах, могут через суд потребовать компенсацию с застройщика.
В октябре 2020 года мэрия заключила договор с подрядчиком о сносе двух домов. Эта же организация сносит здания по адресам:
- поселок Знаменский, улица Виноградная, 9;
- улица Минская, 67;
- улица Тверская, 1А.
View this post on Instagram
⚡ Одновременно начался снос на Альпийской, 17 (ЖСК с издевательским названием "Удачный выбор"). Здесь встряли 165 пайщиков. Интересно, что 55 из них вложили в стройку материнский капитал. Мы вот ума не приложим как государство одобряло эти сделки. То есть вложений лишились семьи с как минимум 110 детьми. История долгостроя традиционно гнусная: СК «Лучший дом» получила в 2014 году разрешение на строительство 3-этажного дома на 24 квартиры сроком на 1 год. А построила 6-этажный на 186 квартир. Начались судебные тяжбы и в 2017 голу офис компании исчез вместе с документами и печатью. При этом она строила ещё несколько объектов в Краснодаре и по краю. Подрядчик тут весельчак: повесил на забор плакаты, в которых называет снос «работами по благоустройству». Как вам благоустройство? #ЖСКУдачныйВыбор #Альпийская17 #СКЛучшийДом #КраснодарскийКрай #Краснодар #typodar #снос #чпкрд #ЧПКраснодар #СносыКраснодара
Читайте также
Статьи Партнерский«Всё за ноль»
Малый бизнес может сэкономить на обслуживании счета в банке УРАЛСИБ