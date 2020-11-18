Гендиректора «Краснодара» оштрафовали за открытую критику матча со «Спартаком»

Напомним, 24 октября «Краснодар» на своем поле уступил московскому «Спартаку». В матче не участвовали более 10 футболистов черно-зеленых, позже тренер команды Мурад Мусаев рассказал, почему. Во встрече было два спорных момента: сначала «Спартаку» засчитали гол несмотря на нарушение Эсекьеля Понсе, а во втором тайме футболист «быков» Кайо забил москвичам, но судья гол не засчитал.

События той игры разозлили генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига и он опубликовал официальное заявление против судей матча со «Спартаком». В тексте Хашиг возмутился итоговым результатам встречи и обвинил арбитров в предвзятости.