Гендиректора «Краснодара» оштрафовали за открытую критику матча со «Спартаком»
РФС 18 ноября решил оштрафовать гендиректора ФК «Краснодар» Владимира Хашига за нарушение этических норм
Напомним, 24 октября «Краснодар» на своем поле уступил московскому «Спартаку». В матче не участвовали более 10 футболистов черно-зеленых, позже тренер команды Мурад Мусаев рассказал, почему. Во встрече было два спорных момента: сначала «Спартаку» засчитали гол несмотря на нарушение Эсекьеля Понсе, а во втором тайме футболист «быков» Кайо забил москвичам, но судья гол не засчитал.
События той игры разозлили генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига и он опубликовал официальное заявление против судей матча со «Спартаком». В тексте Хашиг возмутился итоговым результатам встречи и обвинил арбитров в предвзятости.
18 ноября состоялось заседание Комитета по этике Российского футбольного союза, на котором решили, что Хашиг нарушил ст. 3 и 4 Регламента РФС по этике. За это гендиректора «Краснодара» решили оштрафовать на 100 тыс. рублей, а также вынесли ему замечание.
В пресс-службе РФС не уточнили, за какой конкретно эпизод отштрафовали Хашига. Однако глава комитета по этике Семен Андреев уточнил ТАСС, что речь идет именно о матче со «Спартаком».
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