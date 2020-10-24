«Краснодар» проиграл «Спартаку» впервые за два года

Игра прошла на стадионе «Краснодар» и закончилась со счетом 1:3.

Первый гол встречи забил нападающий москвичей Эсекьель Понсе (13-я минута). Ровно через 20 минут преимущество удвоил полузащитник Виктор Мозес (33-я минута).

Во втором тайме игрок «Краснодар» Леон Сабуа сократил отставание «быков» и забил мяч в ворота (58-я минута). Еще один гол в ворота «Спартака» попытался отправить Кайо, но судья его не засчитал. Как прокомментировал находящийся на матче мэр Краснодара Евгений Первышов, гол был «абсолютно чистый».

На 81-й минуте матча нападающий «Спартака» Джордан Ларссон забил «быкам» третий гол.

За «быков» в этом матче из-за травм не сыграли Виктор Классон, Масиэл Вандерсон и Сергей Петров. Футболисты Реми Кабелла и Евгений Марков перед прошлой игрой получили «сомнительные» тесты на COVID-19. Кроме того, впервые в стартовом составе вышел воспитанник академии «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Следующий матч «Краснодара» пройдет 28 октября на домашнем стадионе против английского «Челси» в рамках Лиги чемпионов. В РПЛ черно-зеленые 31 октября на выезде сыграют с «Ахматом».