«Краснодар» проиграл «Спартаку» впервые за два года

Краснодарский край

Распечатать

«Краснодар» 24 октября дома встретился со «Спартаком» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ

Игра прошла на стадионе «Краснодар» и закончилась со счетом 1:3.

Первый гол встречи забил нападающий москвичей Эсекьель Понсе (13-я минута). Ровно через 20 минут преимущество удвоил полузащитник Виктор Мозес (33-я минута).

Во втором тайме игрок «Краснодар» Леон Сабуа сократил отставание «быков» и забил мяч в ворота (58-я минута). Еще один гол в ворота «Спартака» попытался отправить Кайо, но судья его не засчитал. Как прокомментировал находящийся на матче мэр Краснодара Евгений Первышов, гол был «абсолютно чистый».

На 81-й минуте матча нападающий «Спартака» Джордан Ларссон забил «быкам» третий гол.

За «быков» в этом матче из-за травм не сыграли Виктор Классон, Масиэл Вандерсон и Сергей Петров. Футболисты Реми Кабелла и Евгений Марков перед прошлой игрой получили «сомнительные» тесты на COVID-19. Кроме того, впервые в стартовом составе вышел воспитанник академии «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Следующий матч «Краснодара» пройдет 28 октября на домашнем стадионе против английского «Челси» в рамках Лиги чемпионов. В РПЛ черно-зеленые 31 октября на выезде сыграют с «Ахматом».

РПЛ Стадион ФК «Краснодар» ФК «Краснодар» ФК «Спартак» Футбол

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

«Краснодар» проиграл «Спартаку» впервые за два года
В Керченском проливе горит нефтяной танкер
Глава ВОЗ заявил, что следующие несколько месяцев пандемии будут очень трудными
В Сочи загорелась квартира в многоэтажном доме
В парке «Краснодар» утеплили на зиму экзотические деревья
В Анапе будут развивать круглогодичный туризм, а в санаториях – реабилитировать после коронавируса

Лента новостей

Статьи

«На репетиции сказали, что Якубовича «Поле чудес» достало еще восемь лет назад»

Краснодарцы рассказали, как устроено главное телешоу России

Статьи Партнерский

С позиции выгоды

Как я экономлю время, деньги и кое-что еще со «СберМаркетом»

Статьи

15 отличных сериалов на выходные. Часть II

Реклама на портале