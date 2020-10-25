«Победу вам принесли судьи». Директор «Краснодара» прокомментировал работу арбитров на матче со «Спартаком»

Напомним, накануне «Краснодар» на своем поле уступил московскому «Спартаку». В матче не участвовали более 10 футболистов черно-зеленых, позже тренер команды Мурад Мусаев рассказал, почему. Во встрече было два спорных момента: сначала «Спартаку» засчитали гол несмотря на нарушение Эсекьеля Понсе, а во втором тайме футболист «быков» Кайо забил москвичам, но судья гол не засчитал.

Директор «Краснодара» Владимир Хашиг 25 октября заявил, что обычно клуб подавал жалобы на судейство без публичных комментариев, так как «понимаем, что идет становление правильной работы, и мы должны терпеть». Однако после матча со «Спартаком» руководство московского клуба и СМИ заявили, что «ребята [игроки «Спартака» — Юга.ру] сделали красиво». Это возмутило Хашига.

«Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче», — заявил директор черно-зеленых.

Он отметил, что руководство клуба считает первый забитый гол «Спартака» и отмененный второй гол «Краснодара» не ошибками, а предвзятыми решениями, потому что оба эти момента по сути своей одинаковы. Однако судили их по-разному и не в пользу «быков».

В первом случае игрок «Спартака» оттолкнул соперника двумя руками: