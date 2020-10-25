Тренер «Краснодара» рассказал, почему в матче со «Спартаком» не было стольких футболистов

Напомним, накануне «Краснодар» на своем поле уступил московскому «Спартаку». В матче из-за травм не сыграли Виктор Классон , Масиэл Вандерсон и Сергей Петров . Футболисты Реми Кабелла и Евгений Марков перед прошлой игрой получили «сомнительные» тесты на COVID-19. Кроме того, во встрече не участвовали защитник Егор Сорокин, полузащитники Кристоффер Олссон, Руслан Камболов и Дмитрий Стоцкий, а также нападающие Ари и Маркус Берг.

На пресс-конференции после матча Мурад Мусаев объяснил выбор стартового состава и рассказал, что с остальными футболистами. По словам тренера, у Берга, Олссона и Сорокина небольшое повышение температуры и простуда. Все тесты на COVID-19 отрицательные. Мусаев надеялся, что они смогут сыграть, но все-таки решил не рисковать здоровьем спортсменов.

Тренер также рассказал, что Петров вряд ли появится на поле в этом году. Спортсмен получил травму еще на тренировке перед игрой с «Ренном» в Лиге чемпионов. Несмотря на это, он вышел на поле и смог отыграть 70 минут. Мусаев назвал его героем и сказал, что заработать 1 очко в групповом этапе Лиги чемпионов — важно, но не такой ценой.

« Скорее всего, Петрова в этом году мы не увидим. У него проблемы с четырехглавой мышцей на одной ноге, а на другой — с задней поверхностью бедра. Он получил травму, как оказалось, еще на разминке в игре с «Ренном». То, что он сыграл 70 минут, показал высокие цифры рывков и спринтов, и вообще провел хорошую игру — он герой, который отдает всего себя. Мы не можем понять, как он смог выйти и столько продержаться», — похвалил Петрова тренер.

Мусаев надеется, что у команды есть кадровые и эмоциональные резервы перед игрой с «Челси». Каждую неделю «быки» кого-то теряют и, по словам тренера, что когда-то это закончится и все вернутся. Он еще раз подчеркнул, что не хочет разделять игры и в целом настроен позитивно.