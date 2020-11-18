Появилось видео утреннего обыска у краснодарского экоактивиста Рудомахи. Дверь в дом начали ломать через 30 секунд после звонка
В соцсетях появилось видео, снятое у ворот дома координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомахи, к которому утром 18 ноября пришли с обыском
Напомним, сегодня утром обыски прошли в Ейске у оппозиционного депутата Александра Коровайного и в Краснодаре — у координатора «Эковахты» Андрея Рудомахи и у пенсионера, политического активиста Леонида Малявина, подозреваемого в содействии организации «Открытая Россия», которая была признана нежелательной в РФ, а затем ликвидирована.
Также было постановление на обыск еще одного краснодарского активиста — Виктора Чирикова. Однако рано утром силовики ошиблись адресом и обыскали дом его соседей. Теперь Чириков ждет, когда СК исправит ошибку и с обыском придут к нему.
Изначально Рудомаху собирались допросить в качестве свидетеля, однако, когда силовики пришли к нему домой, они сразу начали выламывать забор. Днем в телеграм-канале «Эковахты» появилось видео с началом обыска. На кадрах видно, как в 5:48 к воротам подошли более десятка мужчин, один из них начал нажимать на звонок и стучать в калитку. Через 10 секунд подошел силовик, дернул за дверную ручку, оторвал ее и бросил на землю. Через 30 секунд сотрудник МЧС начал выламывать дверь.
Обыск в доме Рудомахи длился более пяти часов. По словам других участников «Эковахты», силовики не зачитали права обыскиваемых, беспорядочно рылись в вещах и не пустили в дом адвоката, который приехал, узнав об обыске от третьих лиц.
«Оперуполномоченный Антон Кисляков выбросил из протокола листы с заявлениями лиц, находившихся в доме, о нарушениях, допущенных при обыске, и не дал им подписать протокол. После чего дал команду спецназовцам насильно вынести Рудомаху из дома, не дав ему даже одеться и обуться, чтобы отвезти к следователю», — говорится в телеграм-канале.
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