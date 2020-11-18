На Кубани пришли с обысками к ейскому оппозиционному депутату Коровайному и активисту Рудомахе по делу об «Открытой России». У последнего спилили забор
Ранним утром 18 ноября в Краснодаре и Ейске прошли обыски по делу «Открытой России», признанной нежелательной организацией
В 6:30 депутат совета Ейского района от партии «Яблоко» и член «Экологической вахты по Северному Кавказу» Александр Коровайный написал в своем телеграм-канале, что у него проводят обыск. Юга.ру связались с ним и узнали, что в 9:30 обыск продолжался. В доме депутата осмотрели все комнаты и изъяли носители информации, в том числе рабочий компьютер и телефон. Также телефон забрали у другого депутата — Никиты Нестеренко, который пришел к квартире Коровайного. Он прописан там же, но проживает по другому адресу.
Обыск связан с уголовным делом в отношении кубанского оппозиционера Леонида Малявина по ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности нежелательной иностранной или международной неправительственной организации). В постановлении об обыске указано, что Коровайный может быть причастен к преступлению, совершенному Малявиным. На словах депутату сказали, что он также является подозреваемым. При этом Коровайный заверил, что не знает Малявина лично и никогда его не видел.
«Обыск проводят, чтобы препятствовать моей депутатской деятельности, — предположил Коровайный. — У меня изъяли компьютер, я не знаю, как мне сейчас работать».
Он добавил, что на днях приходил к начальнику полиции Ейского отдела МВД России с жалобами от местных жителей. Во время обысков к нему не пустили адвоката.
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Также утром 18 ноября обыски прошли в Краснодаре у координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомахи. Как сообщил порталу Юга.ру адвокат Алексей Аванесян, силовики спилили забор дома Рудомахи. Активиста увезли в следственный комитет.
Редакция пыталась связаться с Леонидом Малявиным, но его телефон оказался недоступен. По неподтвержденным данным, сегодня к нему тоже пришли силовики.
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В распоряжении портала Юга.ру есть постановление об обыске у Коровайного и Рудомахи. В нем указано, что Малявин с марта 2018 года по сей день является участником «Открытой России» (организация была ликвидирована в 2019 году). Ранее его дважды привлекали к административной ответственности — из-за участия в собраниях регионального отделения «Открытой России», а также из-за размещения в соцсетях материала с символикой организации.
6 августа 2019 года Малявин снова разместил в своем фейсбуке ссылку на сайт организации. По данным «Медиазоны», он репостнул ссылку на новость «Открытых медиа» из группы «Церковь атеистов» с заголовком «В Китае создали первый гибридный эмбрион обезьяны и человека». Следствие считает, что Коровайный и Рудомаха могут быть осведомлены об этом преступлении, так как они тоже принимали участие в деятельности «Открытой России».
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