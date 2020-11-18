В Краснодаре силовики пришли с обыском к активисту, но ошиблись адресом и обыскали соседей
Утром 18 ноября на Кубани силовики провели четыре обыска, три из них связаны с уголовным делом по «Открытой России»
Напомним, сегодня утром обыски прошли у ейского оппозиционного депутата Александра Коровайного и координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомахи. Последнего собирались допросить в качестве свидетеля, однако когда силовики пришли к нему домой, сразу начали выламывать забор. Обыски связаны с уголовным делом в отношении пенсионера, политического активиста Леонида Малявина, его подозревают в содействии организации «Открытая Россия», которая была признана нежелательной в РФ, а затем ликвидирована.
В этот же день обыски прошли и у самого Малявина. Порталу Юга.ру он рассказал, что к нему пришли в 6:00. Силовики забрали у активиста телефон, роутер и другие носители:
«Забрали игровой компьютер сына, даже ключи от работы забрали. Еще пытались унести ресивер спутниковой антенны, но я сказал: «Как же я буду тогда первый и второй канал смотреть? Это совсем нечестно», — поделился Малявин.
Кроме того, утром 18 ноября провели обыск еще у одного краснодарского активиста. Сотрудники органов намеревались осмотреть жилье Виктора Чирикова, однако по ошибке пришли не по адресу: Чириков живет в доме № 27, а обыскали дом № 25.
«Приехало несколько машин в 5:45. Зашли в дом к соседям с обыском. Зашли даже на второй этаж, осмотрели все комнаты. Соседка говорит: «Почему вы ходите по моему дому без разрешения?» — а они продолжают. Видимо, решили, что Чирикова там прячут», — рассказал Чириков порталу Юга.ру.
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По словам активиста, соседке показали постановление об обыске, где была указана его фамилия и неверный адрес. Он ожидает, что в СК исправят ошибку и потом приедут к нему. О причине обыска ему ничего не сказали.
Портал Юга.ру готовит запрос в следственный комитет по поводу обыска Виктора Чирикова, неправильного адреса в постановлении и того, какие санкции предусмотрены за такую ошибку.
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