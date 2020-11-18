В Краснодаре силовики пришли с обыском к активисту, но ошиблись адресом и обыскали соседей

Утром 18 ноября на Кубани силовики провели четыре обыска, три из них связаны с уголовным делом по «Открытой России»

Напомним, сегодня утром обыски прошли у ейского оппозиционного депутата Александра Коровайного и координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомахи. Последнего собирались допросить в качестве свидетеля, однако когда силовики пришли к нему домой, сразу начали выламывать забор. Обыски связаны с уголовным делом в отношении пенсионера, политического активиста Леонида Малявина, его подозревают в содействии организации «Открытая Россия», которая была признана нежелательной в РФ, а затем ликвидирована.

В этот же день обыски прошли и у самого Малявина. Порталу Юга.ру он рассказал, что к нему пришли в 6:00. Силовики забрали у активиста телефон, роутер и другие носители:

«Забрали игровой компьютер сына, даже ключи от работы забрали. Еще пытались унести ресивер спутниковой антенны, но я сказал: «Как же я буду тогда первый и второй канал смотреть? Это совсем нечестно», — поделился Малявин.

Кроме того, утром 18 ноября провели обыск еще у одного краснодарского активиста. Сотрудники органов намеревались осмотреть жилье Виктора Чирикова, однако по ошибке пришли не по адресу: Чириков живет в доме № 27, а обыскали дом № 25.