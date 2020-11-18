Юрист объяснил, могут ли россиян уволить за посты в интернете и на каком основании

Журналисты спросили юриста и эксперта по трудоустройству, какое поведение сотрудников в интернете работодатель может счесть аморальным

Накануне сервис по поиску работы SuperJob представил результаты исследования, которое показало, что в России увеличилось количество случаев увольнения работников за «неподобающую» интернет-активность. По данным исследования, в каждой десятой компании увольняли сотрудников из-за постов в интернете. Последний раз подобное исследование проводилось в 2011 году, и тогда этот показатель был в два раза меньше.

«Известия» спросили юриста и эксперта по трудовому праву Валентину Яковлеву, есть ли законное основание для увольнения сотрудника за аморальное поведение в интернете. Она объяснила, что ни трудовое законодательство, ни другие нормативно-правовые акты не дают определения «аморального проступка» и не содержат критериев, на основании которых проступок можно признать аморальным.

«Организация решает это субъективно, по своим внутренним ощущениям. Если нет локального акта, который бы прописывал четкое моральное и четкое аморальное поведение, чего в большинстве случаев нет, а если даже и есть, то прописать все равно можно не все. И если работник не согласен с увольнением, он может обжаловать решение в суде», — напомнила юрист. Обычно аморальным поступком может считаться мат, жестокое обращение с животными, видео драки. Также уволить могут за разглашение коммерческой тайны, уточнил телеканал «360».

Эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян добавил, что обычно работодатели проверяют аккаунты сотрудников в следующих соцсетях: Facebook, Instagram, «ВКонтакте». Кроме того, информацию о человеке поверяют по поисковым сервисам, например, в «Яндексе». «На что смотрят? На какие-то резкие политические высказывания, на наличие ненормативного контента — насилие, жестокость. Смотрят на эротический контент и на какие группы подписан человек», — объяснил Мурадян.