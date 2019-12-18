В Чечне отчислили двух студентов, которых раскритиковали в соцсетях за видео с «аморальной» песней

Двух студентов Чеченского государственного колледжа культуры и искусства имени В. Татаева отчислили после публикации видеоролика, на котором они поют песню

Видео распространилось по чеченским пабликам, в том числе его опубликовали в телеграм-канале «Карфаген», где выкладывают посты, обличающие неподобающее поведение жителей Северного Кавказа. Публикация сопровождается подписью: «Тьфуй, как противно!».

Моя Джоконда, моя ты анаконда, Ты для меня мой кайф, маленькая бомба. Моя ты банда, моя ты пропаганда, Ты для меня моя маленькая панда.

На видео парень и девушка, лиц которых не видно, поют песню исполнителя Enrasta (Рустам Нахушев) «Маленькая панда». Тест следующий:

В одном из пабликов публикация сопровождалась комментарием администратора: «Ваша дочь/сестра сидит рядом с чужим парнем, а он называет ее «моя панда, моя анаконда/мой кайф», на что ваша дочь/сестра стонет, произнося какую-то дичь. Что вы чувствуете?». В комментариях студентов раскритиковали, обвинили в аморальном поведении, парню посоветовали «прыгать со скалы» и «не позорить народ».

Позже в сети появилось фото приказа об их отчислении. В документе сказано, что первокурсников отчисляют за «нарушение нормативно-правовых актов» колледжа.

Позже директор учебного заведения Анжелика Зубайраева объяснила причину отчисления и заявила, что с пением это не связано.

«Эти студенты действительно были отчислены, однако их пение не имеет к этому никакого отношения. Они нарушили правила поведения в колледже, у нас в уставе написано, что видеосъемка на территории колледжа строго запрещена. Я не знаю, почему наши внутренние вопросы, привлекли такое пристальное внимание всевозможной прессы, которые пытаются выставить нас посмешищем», — цитирует Зубайраеву ИА «Чечня Сегодня».

По ее словам, претензии к этим студентам были «уже давно», ранее они получили по три выговора за то, что не посещали занятия.

«И вот это стало последней каплей. На каждой двери написано — видеосъемка запрещена», — отметила директор колледжа.