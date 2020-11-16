Россиян стали в два раза чаще увольнять за «неподобающую» интернет-активность

Сервис по поиску работы 16 ноября опубликовал результаты исследования, по которому выяснилось, что в России стали чаще увольнять за посты в соцсетях

Сервис по поиску работы SuperJob провел в ноябре исследование в 162 населенных пунктах России и выяснил, что в стране вдвое участились случаи увольнения за посты в соцсетях, сообщили порталу Юга.ру 16 ноября в пресс-службе сайта.

В опросе приняли участие представители 1 тыс. компаний и 1,6 тыс. экономически активных россиян. По данным исследования, в каждой десятой компании увольняли сотрудников из-за «неподобающей» интернет-активности.

В каждой четвертой компании отказывали кандидату в трудоустройстве из-за публикаций в соцсетях. Однако в 50% организаций заявили, что не следят за действиями сотрудников в интернете, а при найме только 44% организаций не проверяют профили соискателей в соцсетях.

В пресс-службе сервиса отметили, что проводили подобное исследование в 2011 году. Тогда публикации в блогах и соцсетях стали причиной увольнений лишь в 5% случаев. Также в прошлый раз 58% компаний рассказали, что не просматривали профили кандидатов при трудоустройстве.

В ходе исследования также выяснилось, что женщины чаще задумываются о том, что их страницу в соцсетях будут просматривать работодатели, написал телеканал «360».