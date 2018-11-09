Под Новороссийском на горе Колдун нашли снаряд времен войны

Краснодарский край

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Под Мысхако нашли и обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

Авиационный снаряд нашли представители межведомственной группы в лесу недалеко от прогулочной тропы. Он был едва прикрыт слоем грунта. Саперы достали пятикилограммовый боеприпас и отправили на полигон «Раевский» для уничтожения, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю..

Известно, что на горе Колдун в 1943 году велись бои за контроль над стратегической высотой.

Великая Отечественная война Новороссийск
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