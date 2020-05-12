В Новороссийске вице-мэра уволили за шашлыки на карантине

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором мужчина снимал людей, отдыхающих на базе отдыха. Он прокомментировал, что 10 мая там было очень много людей, после чего крупным планом снял замглавы Новороссийска Екатерину Демченко, сидящую в беседке.

«Все кайфуют, отдыхают, народу тьма. Ну и замглавы тут наша, отдыхает девушка, как положено все. А байкеров наказывают за то, что они где-то в лесу собрались», — сказал автор видео.

После того, как запись появилась в соцсетях, на нее отреагировал глава города Игорь Дяченко. Он заявил, что заместитель главы Екатерина Демченко, курирующая вопросы перспективного развития, архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, экологии, муниципального контроля, покинула свой пост. По его словам, «неподобающее поведение муниципального служащего не требует комментариев».

«Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города и не имеют права допускать поведение, подрывающее авторитет власти. Без права на ошибку», — прокомментировал Дяченко свое решение.