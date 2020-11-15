В ковид-госпиталях Краснодарского края скончались пять пациентов, у всех были сердечно-сосудистые заболевания
Оперативный штаб Кубани 15 ноября рассказал подробности о новых летальных случаях больных с коронавирусом
Напомним, накануне в Краснодарском крае зарегистрировали 158 случаев заражения COVID-19, при этом ежесуточный прирост заболевших 12-й день подряд обновляет рекордный показатель. Также в регионе четыре дня подряд регистрируют по пять смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом. 15 ноября в оперштабе Кубани рассказали, что умершие были пожилого возраста и у них выявили сопутствующие болезни. В частности, у всех пятерых были патологии сердечно-сосудистой системы.
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В Тцхорецкой ЦРБ скончалась 72-летняя жительница райцентра. Пенсионерка поступила в больницу в тяжелом состоянии, почти неделю она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Причиной ее смерти стали COVID-19 и двусторонняя пневмония. Также у пациентки был сахарный диабет.
В Усть-Лабинской центральной районной больнице умер 65-летний мужчина из Кореновска. Коронавирус вызвал у него воспаление легких. Больной скончался в реанимации.
Третий летальный исход зарегистрировали в краевой клинической больнице № 1 Краснодара. Жертвой коронавируса стала 75-летняя жительница Тихорецкого района, у нее диагностировали двустороннюю пневмонию.
Еще в двух ковид-госпиталях не смогли спасти пациентов с двусторонней пневмонией, обоим было по 70 лет. В горбольнице Горячего Ключа скончался местный житель, а в Афипской райбольнице Северской ЦРБ умерла женщина с сахарным диабетом.
С начала пандемии на Кубани скончались 506 человек с диагнозом коронавирус, из них 85 — с начала ноября.
Сердечно-сосудистые заболевания — первая из основных причин смерти во всем мире. В России артериальной гипертонией страдает более 40% населения. В Краснодарском крае действует федеральная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которую координирует НИИ-ККБ № 1 им. профессора С. В. Очаповского. В 2017 году Минздрав РФ выявил рост числа заболеваний сердца у жителей Кубани и заявил, что собирается разобраться в этой проблеме.
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