В ковид-госпиталях Краснодарского края скончались пять пациентов, у всех были сердечно-сосудистые заболевания

Напомним, накануне в Краснодарском крае зарегистрировали 158 случаев заражения COVID-19, при этом ежесуточный прирост заболевших 12-й день подряд обновляет рекордный показатель. Также в регионе четыре дня подряд регистрируют по пять смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом. 15 ноября в оперштабе Кубани рассказали, что умершие были пожилого возраста и у них выявили сопутствующие болезни. В частности, у всех пятерых были патологии сердечно-сосудистой системы.

В Тцхорецкой ЦРБ скончалась 72-летняя жительница райцентра. Пенсионерка поступила в больницу в тяжелом состоянии, почти неделю она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Причиной ее смерти стали COVID-19 и двусторонняя пневмония. Также у пациентки был сахарный диабет.

В Усть-Лабинской центральной районной больнице умер 65-летний мужчина из Кореновска. Коронавирус вызвал у него воспаление легких. Больной скончался в реанимации.

Третий летальный исход зарегистрировали в краевой клинической больнице № 1 Краснодара. Жертвой коронавируса стала 75-летняя жительница Тихорецкого района, у нее диагностировали двустороннюю пневмонию.