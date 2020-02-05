МТС выпустила приложение для наблюдений за здоровьем сердца

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Приложение «МТС 120/80» разработано совместно с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Минздрава РФ

Решение рассчитывает «возраст» сердца, помогает отслеживать прием лекарств и систематизирует замеры артериального давления. Телемедицинский сервис SmartMed позволяет дистанционно советоваться с кардиологом.

«Возраст» сердца рассчитывается по показателям, значимым для здоровья сердечно-сосудистой системы: наличие неинфекционных и наследственных заболеваний, случаев инфаркта и инсульта, уровень холестерина в крови, возраст и пол.

Также «МТС 120/80» позволяет вносить в систему показатели давления, просто фотографируя экран тонометра. Приложение распознает замеры на дисплее цифрового тонометра и помогает пользователю быстро заполнить форму.

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Если мониторинг данных обнаружит отклонение от норм артериального давления, приложение сообщит об этом пользователю. Все расчеты рисков, положенные в основу «МТС 120/80», соответствуют клиническим рекомендациям Минздрава РФ по лечению артериальной гипертензии и современным медицинским знаниям о сердечно-сосудистых заболеваниях.

В приложение можно добавить информацию и о принимаемых препаратах, сфотографировав упаковку, и внести данные о дозировке, кратности и длительности приема. Это напомнит начать очередной курс, также приложение сообщит о том, что упаковка того или иного препарата заканчивается. Приложение бесплатно для абонентов любых операторов — достаточно скачать «МТС 120/80» в App Store или в Google Play.

В 2019 году Краснодарский край вошел в топ-5 регионов страны, наиболее активно использующих консультации через приложение SmartMed. Чаще всего приложение скачивают мужчины, а больше всего им пользуются женщины 25-44 лет. За детскими консультациями чаще обращаются с пациентами от года до трех. Самые востребованные врачи в крае — терапевт, педиатр и эндокринолог.

Медицина Министерство здравоохранения РФ МТС Технологии

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