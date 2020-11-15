На Кубани 12-й день подряд фиксируют рост числа зараженных коронавирусом
В Краснодарском крае 15 ноября зарегистрировали очередной рекорд по ежесуточному приросту носителей COVID-19
В федеральном оперштабе 15 ноября сообщили, что за прошлые сутки в России выявили 22 тыс. 572 новых случая коронавируса. Четверть их них болели без клинических симптомов, написал RT. Накануне скончались 352 человека, выздоровели 14 тыс. 456 пациентов.
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В тройке регионов-лидеров по максимальному числу новых зараженных вновь оказались Москва (+6 тыс. 271), Санкт-Петербург (+1 тыс. 944) и Московская область (+812). В топ-10 попала Ростовская область с 315 новыми случаями инфицирования. В остальном на юге России и Северном Кавказе ситуация следующая:
- Ставропольский край — 215;
- Крым — 201;
- Краснодарский край — 158;
- Дагестан — 98;
- Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — по 87;
- Адыгея — 75;
- Ингушетия — 74;
- Северная Осетия — 71;
- Севастополь — 58;
- Чечня — 54.
За время наблюдения COVID-19 диагностировали у 1 млн 925 тыс. 825 жителей всех 85 регионов России. Зарегистрировано 33 тыс. 186 смертей, из больниц выписали 1 млн 439 тыс. 985 выздоровевших.
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В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что среди 158 новых зараженных коронавирусом 15 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Последние случаи инфицирования зарегистрировали в 24 муниципалитетах:
- в Краснодаре — 37;
- в Сочи — 17;
- в Ейском районе — 15;
- в Тихорецком районе — 10;
- в Динском районе — 8;
- в Анапе, Северском и Курганинском районах — по 7;
- в Павловском и Абинском районах — по 6;
- в Туапсинском и Лабинском районах — по 5;
- в Армавире и Крымском районе — по 4;
- в Горячем Ключе, Апшеронском, Выселковском и Темрюкском районах — по 3;
- в Геленджике и Белореченском районе — по 2;
- в Щербиновском, Кавказском, Приморско-Ахтарском и Новокубанском районах — по 1.
С начала пандемии в лабораториях Кубани сделали 1 млн 561 тыс. 453 теста на COVID-19 (+11 тыс. 421 за сутки), из них 19 тыс. 548 анализов оказались положительными.
Выздоровели 12 тыс. 456 человек (+69 за сутки), умерли 506 пациентов (+5 за сутки). 43 тяжелых больных подключены к ИВЛ, еще 4 — к ЭКМО.
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За все время за медицинской помощью обратились 82 тыс. 417 человека с подозрением на коронавирус. В стационарах лечатся 4 тыс. 710 пациентов с неподтвержденным диагнозом. Под наблюдением в поликлиниках — 7 тыс. 183 жителя края.
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