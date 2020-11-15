На Кубани 12-й день подряд фиксируют рост числа зараженных коронавирусом

В Краснодарском крае 15 ноября зарегистрировали очередной рекорд по ежесуточному приросту носителей COVID-19

В федеральном оперштабе 15 ноября сообщили, что за прошлые сутки в России выявили 22 тыс. 572 новых случая коронавируса . Четверть их них болели без клинических симптомов, написал RT. Накануне скончались 352 человека , выздоровели 14 тыс. 456 пациентов.

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В тройке регионов-лидеров по максимальному числу новых зараженных вновь оказались Москва (+6 тыс. 271), Санкт-Петербург (+1 тыс. 944) и Московская область (+812). В топ-10 попала Ростовская область с 315 новыми случаями инфицирования. В остальном на юге России и Северном Кавказе ситуация следующая: Ставропольский край — 215;

Крым — 201;

Краснодарский край — 158 ;

; Дагестан — 98;

Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — по 87;

Адыгея — 75;

Ингушетия — 74;

Северная Осетия — 71;

Севастополь — 58;

Чечня — 54. За время наблюдения COVID-19 диагностировали у 1 млн 925 тыс. 825 жителей всех 85 регионов России. Зарегистрировано 33 тыс. 186 смертей , из больниц выписали 1 млн 439 тыс. 985 выздоровевших.

В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что среди 158 новых зараженных коронавирусом 15 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Последние случаи инфицирования зарегистрировали в 24 муниципалитетах: в Краснодаре — 37;

в Сочи — 17;

в Ейском районе — 15;

в Тихорецком районе — 10;

в Динском районе — 8;

в Анапе, Северском и Курганинском районах — по 7;

в Павловском и Абинском районах — по 6;

в Туапсинском и Лабинском районах — по 5;

в Армавире и Крымском районе — по 4;

в Горячем Ключе, Апшеронском, Выселковском и Темрюкском районах — по 3;

в Геленджике и Белореченском районе — по 2;

в Щербиновском, Кавказском, Приморско-Ахтарском и Новокубанском районах — по 1. С начала пандемии в лабораториях Кубани сделали 1 млн 561 тыс. 453 теста на COVID-19 (+11 тыс. 421 за сутки), из них 19 тыс. 548 анализов оказались положительными . Выздоровели 12 тыс. 456 человек (+69 за сутки), умерли 506 пациентов (+5 за сутки) . 43 тяжелых больных подключены к ИВЛ, еще 4 — к ЭКМО.