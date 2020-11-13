В Адыгее врачи успешно провели пациентке с редкой болезнью операцию на сосудах

Адыгея

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В Адыгее врачи регионального сосудистого центра столкнулись с редким случаем заболевания и оперативно провели операцию

В ноябре медики провели уникальную операцию 73-летней пациентке, у которой произошла закупорка сосуда, сообщили 12 ноября в минздраве Адыгеи.

Женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии с болями в животе. Обследование показало, что у нее закрыт сосуд (верхняя брыжеечная артерия), снабжающий кровью кишечник. Смертность при таком заболевании колеблется в пределах 70-90%. 

«После дообследования (КТ-ангиографии) был выставлен диагноз «тромбоз верхней брыжеечной артерии». Для восстановления проходимости этого сосуда команда специалистов приняла решение незамедлительно оперировать пациентку, которая могла умереть в считанные минуты», — рассказали в минздраве Адыгеи.

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В ведомстве добавили, что такая операция требует применения современных техник. Провести ее врачи смогли благодаря новому оборудованию, приобретенному властями республики.

«Такие случаи достаточно редкие и чаще всего они заканчиваются летальным исходом. Благодаря слаженной работе хирургов, врачей отделения КТ-диагностики, рентгенэндоваскулярных врачей женщину удалось спасти. В настоящее время пациентка идет на поправку и врачи отмечают выраженную положительную динамику», — рассказали в минздраве республики.

Напомним, в 2020 года высокотехнологичные операции делают и в Адыгейске. Там в 2017 году на базе межрайонной больницы имени К. М. Батмена открылось первичное сосудистое отделение.

Здравоохранение Медицина

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