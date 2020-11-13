В Адыгее врачи успешно провели пациентке с редкой болезнью операцию на сосудах

В Адыгее врачи регионального сосудистого центра столкнулись с редким случаем заболевания и оперативно провели операцию

В ноябре медики провели уникальную операцию 73-летней пациентке, у которой произошла закупорка сосуда, сообщили 12 ноября в минздраве Адыгеи.

Женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии с болями в животе. Обследование показало, что у нее закрыт сосуд (верхняя брыжеечная артерия), снабжающий кровью кишечник. Смертность при таком заболевании колеблется в пределах 70-90%.

«После дообследования (КТ-ангиографии) был выставлен диагноз «тромбоз верхней брыжеечной артерии». Для восстановления проходимости этого сосуда команда специалистов приняла решение незамедлительно оперировать пациентку, которая могла умереть в считанные минуты», — рассказали в минздраве Адыгеи.