В Анапе осудили парня, который предлагал фотографироваться с краснокнижным соколом
13 ноября прокуратура Краснодарского края сообщила о приговоре фотографу, который незаконно использовал краснокнижное животное
Природоохранная прокуратура провела проверку и выяснила, что 12 сентября 2020 года 23-летний парень на набережной села Витязево предлагал сфотографироваться с соколом-балабаном. Между тем, птица находится в Красной книге, поэтому ее содержание и использование в фотоуслугах незаконны.
На молодого человека завели уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (Незаконное содержание, приобретение, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, с публичной демонстрацией).
Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему два года лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года, сообщили 13 ноября в прокуратуре Краснодарского края.
Это не единственный случай нелегального использования редких животных в Анапе. В 2019 году у фотографов забрали краснокнижного африканского львенка. В июле 2020 года анапским ветеринарам передали орлов и ястреба, а в агусте на курорте у фотографов забрали двух краснокнижных птиц. Сообщалось, что нарушителей собираются оштрафовать.
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