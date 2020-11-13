В Анапе осудили парня, который предлагал фотографироваться с краснокнижным соколом

Природоохранная прокуратура провела проверку и выяснила, что 12 сентября 2020 года 23-летний парень на набережной села Витязево предлагал сфотографироваться с соколом-балабаном. Между тем, птица находится в Красной книге, поэтому ее содержание и использование в фотоуслугах незаконны.

На молодого человека завели уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (Незаконное содержание, приобретение, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, с публичной демонстрацией).