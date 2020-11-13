В Анапе осудили парня, который предлагал фотографироваться с краснокнижным соколом

Краснодарский край

Распечатать

13 ноября прокуратура Краснодарского края сообщила о приговоре фотографу, который незаконно использовал краснокнижное животное

Природоохранная прокуратура провела проверку и выяснила, что 12 сентября 2020 года 23-летний парень на набережной села Витязево предлагал сфотографироваться с соколом-балабаном. Между тем, птица находится в Красной книге, поэтому ее содержание и использование в фотоуслугах незаконны.

На молодого человека завели уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ (Незаконное содержание, приобретение, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, с публичной демонстрацией).

Читайте также:

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему два года лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года, сообщили 13 ноября в прокуратуре Краснодарского края.

Это не единственный случай нелегального использования редких животных в Анапе. В 2019 году у фотографов забрали краснокнижного африканского львенка. В июле 2020 года анапским ветеринарам передали орлов и ястреба, а в агусте на курорте у фотографов забрали двух краснокнижных птиц. Сообщалось, что нарушителей собираются оштрафовать.

Анапа Животные Прокуратура

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

В Адыгее врачи успешно провели пациентке с редкой болезнью операцию на сосудах
В Сочи директор компании похитил бюджетные деньги, предназначенные на изготовление оборудования для колледжа
В Анапе осудили парня, который предлагал фотографироваться с краснокнижным соколом
В Новороссийске иномарка насмерть сбила пешехода и перевернулась
Активисты Гринпис собрали 102 кг пластика на 400 метрах кубанского побережья Черного моря. Часть мусора приплыла из Турции
На Кубани число смертей от коронавируса увеличилось до 496

Лента новостей

Статьи

Борьба за инсулин

Жители Кубани с сахарным диабетом рассказали, как добиваются необходимых лекарств

Статьи

Полковничьи водопады

Убегаем от реальности за красивыми фотографиями

Статьи Партнерский

Зеленое место

Территории Геленджика стали частью природного парка «Маркотх»

Реклама на портале