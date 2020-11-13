Новый корпус школы № 87 в Краснодаре планируют достроить в первой половине 2021 года
13 ноября в мэрии Краснодара рассказали о ходе строительства нового блока в одной из школ Юбилейного микрорайона
Напомним, новый корпус на территории школы № 87 в Юбилейном микрорайоне начали строить в декабре 2019 года. Здание, рассчитанное на 300 учеников начальных классов, строят на месте нынешних спортивных площадок. С основной частью блок соединит отапливаемая переходная галерея длиной 67 метров.
Сейчас на объекте ведутся монолитные работы, идет кладка наружных стен. Параллельно строители возводят каркас переходной галереи, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Сегодня нам необходимо отходить от практики вентилируемых фасадов. В последующих проектах необходимо рассмотреть возможность делать фасады из других материалов. Например, из облицовочного кирпича», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов во время утреннего объезда 13 ноября.
Глава отметил, что в городе существует большая нагрузка на «среднеобразовательную сеть» и строительство новых корпусов — один из способов решения этой проблемы.
Напомним, трехэтажный объект будет занимать территорию 2,3 га. На первом этаже предусмотрены спортивный зал с раздевалками, кабинеты для первых классов, медблок, столовая на 300 человек и комната дневного отдыха.
На втором этаже оборудуют кабинеты для учеников вторых и третьих классов, библиотеку, кабинеты музыки, ИЗО, лаборантскую и актовый зал с гримерной.
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На третьем этаже будут находиться кабинеты для четвертых классов и зал для гимнастики.
На пришкольной территории появятся беговые дорожки, футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, полоса препятствий и зона отдыха с площадками для подвижных игр.
Возведение блока планируют завершить в первом полугодии 2021 года. Первых учеников новый корпус примет в сентябре этого же года.
Как писали Юга.ру, за два года в краевом центре намерены закончить строительство пяти школ.
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