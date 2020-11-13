Новый корпус школы № 87 в Краснодаре планируют достроить в первой половине 2021 года

13 ноября в мэрии Краснодара рассказали о ходе строительства нового блока в одной из школ Юбилейного микрорайона

Напомним, новый корпус на территории школы № 87 в Юбилейном микрорайоне начали строить в декабре 2019 года. Здание, рассчитанное на 300 учеников начальных классов, строят на месте нынешних спортивных площадок. С основной частью блок соединит отапливаемая переходная галерея длиной 67 метров.

Сейчас на объекте ведутся монолитные работы, идет кладка наружных стен. Параллельно строители возводят каркас переходной галереи, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Сегодня нам необходимо отходить от практики вентилируемых фасадов. В последующих проектах необходимо рассмотреть возможность делать фасады из других материалов. Например, из облицовочного кирпича», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов во время утреннего объезда 13 ноября.