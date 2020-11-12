Минздрав Кубани рассказал, куда обращаться за психологической помощью

Краснодарский край

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Портал Юга.ру спросил в министерстве здравоохранения Краснодарского края, куда могут обратиться люди за психологической и психиатрической помощью

Напомним, ранее минздрав Кубани рассказал порталу Юга.ру, что в регионе в пандемию фиксируют меньше психических расстройств. Так, по сравнению с прошлым годом, в крае показатель первичной заболеваемости психическими расстройствами уменьшился на 25%. Кроме того, кубанцы стали реже обращаться к медиками за психиатрической помощью.

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В ведомстве объяснили снижение показателей карантином, самоизоляцией, ограничительными мерами и переносом сроков оказания плановой медицинской помощи.

Портал Юга.ру решил также спросить в министерстве, какие есть в Краснодарском крае программы, направленные на улучшение психического здоровья людей.

В ведомстве сообщили, что для предотвращения, выявления и лечения психических расстройств любого уровня, а также предотвращения суицидов, на Кубани в круглосуточном режиме работают телефоны доверия для населения, отдельный телефон доверия для детей и подростков. А в медицинских кабинетах оказывается социально-психологическая помощь лицам, оказавшимся в кризисных ситуациях.

Круглосуточный телефон доверия специализированной клинической психиатрической больницы № 18-800-100-38-94
Круглосуточный телефон доверия психиатрической службы Краснодарского края для детей и подростков8-800-250-29-55
Полный список контактов можно посмотреть здесь.

На базе медучреждений психиатрического профиля проходят «Школы для родителей, воспитывающих детей с особенностями психического развития». Там врачи-психиатры и медицинские психологи отвечают на вопросы родителей по воспитанию, образованию и социальной адаптации детей с особенностями здоровья.

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Систематически на Кубани проводится санитарно-просветительская работа по профилактике психических расстройств, кризисных и суицидальных настроений, пропаганде ЗОЖ. Специалисты психиатрической службы участвуют в межрайонных обучающих семинарах, конференциях, «круглых столах» и вебинарах. Кроме того, в психиатрических больницах края есть места для медицинской реабилитации и койки кризисных состояний.

«Своевременное оказание специалистами психиатрической службы дифференцированной медико-психологической помощи пострадавшим и их родственникам при ЧС во многих случаях позволило предотвратить суицидальное поведение у данной категории лиц, находящейся в условиях крайне тяжелой кризисной ситуации», — заявили в минздраве Кубани.

Интервью врача-психотерапевта о симптомах депрессии и стереотипах, которые мешают бороться с болезнь, можно почитать здесь. А материал о том, почему депрессия разрушает мозг, как сочетается с алкозависимостью и почему послеродовая депрессия не повод для стыда, — тут.

Истории краснодарок, которые столкнулись с депрессией, публиковал городской паблик «Огнь». Также там разместили пост с контактами психиатров, которых рекомендовали жительницы Краснодара.

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