Минздрав Кубани рассказал, куда обращаться за психологической помощью

Портал Юга.ру спросил в министерстве здравоохранения Краснодарского края, куда могут обратиться люди за психологической и психиатрической помощью

Напомним, ранее минздрав Кубани рассказал порталу Юга.ру, что в регионе в пандемию фиксируют меньше психических расстройств. Так, по сравнению с прошлым годом, в крае показатель первичной заболеваемости психическими расстройствами уменьшился на 25%. Кроме того, кубанцы стали реже обращаться к медиками за психиатрической помощью.

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В ведомстве объяснили снижение показателей карантином, самоизоляцией, ограничительными мерами и переносом сроков оказания плановой медицинской помощи.

Портал Юга.ру решил также спросить в министерстве, какие есть в Краснодарском крае программы, направленные на улучшение психического здоровья людей.

В ведомстве сообщили, что для предотвращения, выявления и лечения психических расстройств любого уровня, а также предотвращения суицидов, на Кубани в круглосуточном режиме работают телефоны доверия для населения, отдельный телефон доверия для детей и подростков. А в медицинских кабинетах оказывается социально-психологическая помощь лицам, оказавшимся в кризисных ситуациях. Круглосуточный телефон доверия специализированной клинической психиатрической больницы № 1 — 8-800-100-38-94

Круглосуточный телефон доверия психиатрической службы Краснодарского края для детей и подростков — 8-800-250-29-55

Полный список контактов можно посмотреть здесь.

На базе медучреждений психиатрического профиля проходят «Школы для родителей, воспитывающих детей с особенностями психического развития». Там врачи-психиатры и медицинские психологи отвечают на вопросы родителей по воспитанию, образованию и социальной адаптации детей с особенностями здоровья.

Систематически на Кубани проводится санитарно-просветительская работа по профилактике психических расстройств, кризисных и суицидальных настроений, пропаганде ЗОЖ. Специалисты психиатрической службы участвуют в межрайонных обучающих семинарах, конференциях, «круглых столах» и вебинарах. Кроме того, в психиатрических больницах края есть места для медицинской реабилитации и койки кризисных состояний.

«Своевременное оказание специалистами психиатрической службы дифференцированной медико-психологической помощи пострадавшим и их родственникам при ЧС во многих случаях позволило предотвратить суицидальное поведение у данной категории лиц, находящейся в условиях крайне тяжелой кризисной ситуации», — заявили в минздраве Кубани.