На Кубани в пандемию фиксируют меньше психических расстройств

В краевом минздраве порталу Юга.ру рассказали, как отразилась пандемия коронавируса на психическом здоровье кубанцев

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о начале пандемии коронавируса. В конце июня в организации предупредили, что не исключают вторую волну COVID-19. Как позже признал глава ВОЗ, пандемия повлияла на психическое здоровье людей.

Осенью на Кубани и по всей стране начала расти заболеваемость COVID-19. Так, в России 29 октября число новых случаев коронавируса, выявленных за сутки, стало рекордным за все время пандемии — в стране заболели еще 17 тыс. 717 человек.

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Портал Юга.ру решил узнать в краевом минздраве, как пандемия отразилась на психическом здоровье жителей Кубани. В ведомстве ответили, что проводят мониторинг основных показателей психического здоровья населения и анализируют, изменились ли они во время пандемии по сравнению с показателями аналогичного периода прошлых лет.

Кроме того, в минздраве изучают исследования ВОЗ и Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского, посвященные специфике возникающих патологических состояний в связи с пандемией, распознаванию отклоняющихся психических реакций и нарушения поведения у людей с коронавирусом, оказанию психиатрической помощи в период пандемии, и используют рекомендации на практике.

Согласно данным минздрава Кубани, за девять месяцев 2019 года показатель первичной заболеваемости психическими расстройствами составил 231,8 случаев на 100 тыс. населения Краснодарского края. За аналогичный период 2020 года показатель снизился на 25% и составил 173,5 случаев .

Кроме того, по сравнению с аналогичными периодами 2018-2019 годов, в крае снизилось число обращений граждан за психиатрической помощью. В минздраве объяснили, что снижение карантином, самоизоляцией граждан, а также ограничительными мерами и переносом сроков оказания людям плановой медицинской помощи.

«Следует так же учитывать, что на первом этапе любой пандемии отмечается мобилизация защитных механизмов организма, характерная для первичного действия стрессора за счет включения его внутренних ресурсов», — подчеркнули в ведомстве.

Юга.ру уточнили в минздраве, действительно ли в начале октября в больницах Кубани увеличился приток пациентов с изменениями психического состояния и чем он может быть обусловлен.