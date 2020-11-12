Под Краснодаром машина застряла на ограждении развязки

В Адыгее легковой автомобиль после столкновения с грузовиком зацепился за дорожное ограждение, которое удержало его от падения в кювет

ДТП произошло утром 12 ноября на дорожной развязке возле ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань». В пресс-службе МВД по Адыгее порталу Юга.ру сообщили, что авария произошла в результате столкновения двух автомобилей, один из них — грузовой. Погибших и раненых нет.

По словам очевидцев, серьезных последствий аварии удалась избежать благодаря отбойнику, который затормозил движение легковушки. После столкновения машина заехала и повисла на дорожном ограждении, что помогло не упасть в кювет.

На месте ДТП работал наряд ДПС. Обстоятельства ДТП выясняются, добавили в пресс-службе МВД по региону.

Ранее Юга.ру писали, что в октябре в Сочи легковушка врезалась в «Газель» и влетела в шумоотражающий экран.