В Пятигорске машина такси повисла на трамвайном проводе. Пьяный водитель сбежал с места ДТП

В Пятигорске пьяный мужчина за рулем автомобиля такси заехал на провод на трамвайных путях и покинул место аварии, однако позже написал явку с повинной

Авария произошла 17 января около 19:30 на улице Розы Люксембург. Водитель автомобиля Lifan наехал на металлическую оттяжку опоры столба на трамвайных путях, после чего скрылся с места ДТП, оставив машину.

Прибывшие на место сотрудники ДПС оформили ДТП и отправили автомобиль на штрафстоянку.

За несколько часов правоохранители установили владельца машины и всех, у кого был доступ к управлению машиной. Один из них, 60-летний местный житель, написал явку с повинной. Пятигорчанин рассказал, что в момент аварии был пьян, поэтому испугался и сбежал, сообщили 19 января в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На мужчину составили протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление места ДТП). Подозреваемому грозит до полутора лет лишения водительских прав.