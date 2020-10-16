В Сочи машина врезалась в «Газель» и влетела в шумоотражающий экран

В Сочи 15 октября произошло ДТП с легковым автомобилем и «Газелью»

Авария случилась вечером на дублере Курортного проспекта, видео ДТП разместили в соцсетях. На кадрах видно, что передняя часть ВАЗ-2104 сильно повреждена.

«По предварительным данным, водитель "четверки" двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля над машиной. Он совершил обгон, потерял управление и столкнулся с "Газелью"», — сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

От удара автомобиль «Жигули» врезался в отбойник, а затем машину отбросило на шумоотражающий экран. В аварии никто не пострадал.

Ранее Юга.ру писали, что в начале октября в Сочи «Газель» загорелась после ДТП с грузовиком.