В Сочи машина врезалась в «Газель» и влетела в шумоотражающий экран
В Сочи 15 октября произошло ДТП с легковым автомобилем и «Газелью»
Авария случилась вечером на дублере Курортного проспекта, видео ДТП разместили в соцсетях. На кадрах видно, что передняя часть ВАЗ-2104 сильно повреждена.
«По предварительным данным, водитель "четверки" двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля над машиной. Он совершил обгон, потерял управление и столкнулся с "Газелью"», — сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
От удара автомобиль «Жигули» врезался в отбойник, а затем машину отбросило на шумоотражающий экран. В аварии никто не пострадал.
Ранее Юга.ру писали, что в начале октября в Сочи «Газель» загорелась после ДТП с грузовиком.
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