В Сочи автомобиль повис на подпорной стене, когда объезжал пробку
В Центральном районе Сочи 12 ноября машина повисла на подпорной стене, объезжая пробку
Это случилось в переулке Виноградном возле Гортопа, рассказали пользователи соцсетей. На опубликованном видео автомобиль Daewoo Nexia днищем застрял на подпорной стене и свис над тротуаром. Очевидцы уточнили, что водитель иномарки хотел объехать пробку, но при резком повороте застрял.
В отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи порталу Юга.ру сообщили, что это происшествие в сводке за сутки не зарегистрировано, водитель решил проблему без участия госавтоинспекторов.
Как писали Юга.ру, 7 ноября в Сочи иномарка снесла забор и заехала в аэропорт.
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В Сочи машина повисла на подпорной стене Очевидцы прислали фотографии и видео необычного происшествия в Центральном районе города Сочи. Судя по снимкам, на подпорной стене повис легковой автомобиль «Daewoo Nexia». ⠀ По информации автолюбителей, случай произошёл на Виноградном переулке, возле ГорТопа. Так же они предположили, что водитель авто таким образом пытался побыстрее проехать затруднённый участок дороги, дабы не стоять в пробке и не доехав до поворота резко свернул направо, в результате чего повис на стене! Официальной информации о ДТП пока нет, но как бы там ни было, главное, что никто не пострадал.
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