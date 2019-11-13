В Сочи автомобиль повис на подпорной стене, когда объезжал пробку

Это случилось в переулке Виноградном возле Гортопа, рассказали пользователи соцсетей. На опубликованном видео автомобиль Daewoo Nexia днищем застрял на подпорной стене и свис над тротуаром. Очевидцы уточнили, что водитель иномарки хотел объехать пробку, но при резком повороте застрял.

В отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи порталу Юга.ру сообщили, что это происшествие в сводке за сутки не зарегистрировано, водитель решил проблему без участия госавтоинспекторов.

Как писали Юга.ру, 7 ноября в Сочи иномарка снесла забор и заехала в аэропорт.