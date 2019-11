В Сочи автомобиль повис на подпорной стене, когда объезжал пробку

View this post on Instagram

В Сочи машина повисла на подпорной стене Очевидцы прислали фотографии и видео необычного происшествия в Центральном районе города Сочи. Судя по снимкам, на подпорной стене повис легковой автомобиль «Daewoo Nexia». ⠀ По информации автолюбителей, случай произошёл на Виноградном переулке, возле ГорТопа. Так же они предположили, что водитель авто таким образом пытался побыстрее проехать затруднённый участок дороги, дабы не стоять в пробке и не доехав до поворота резко свернул направо, в результате чего повис на стене! Официальной информации о ДТП пока нет, но как бы там ни было, главное, что никто не пострадал.