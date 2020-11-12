12 ноября ВТБ провел конференцию, на которой показал обновление мобильного приложения ВТБ Онлайн

ВТБ представляет обновление как полностью новый мобильный банк, так как оно повлекло не только смену дизайна, но и перестройку внутренней системы и ее разделение на модули. За счет этого ВТБ Онлайн стал вдвое быстрее, а часть сервисов будет доступна даже во время профилактик. Пиковая нагрузка выросла втрое: сейчас приложение выдерживает до 130 тыс. человек в минуту, а в перспективе — до 400 тыс. Вход в приложение ускорился вдвое и теперь занимает 2-3 секунды. Больше не нужно ждать загрузки всех сервисов при входе — пользователь сразу видит главный экран с последними сохраненными данными. Время отклика интерфейсов сократилось в 10 раз, а переход между разделами не превышает секунду.

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В новом дизайне приложения появились 50 новых функций. Среди них: снятие наличных в банкоматах без карты — через QR-код,

пакетная оплата похожих счетов,

индивидуальная настройка главного экрана системой виджетов,

возможность «скрыть» баланс разных карт или счетов,

нижнее меню, занимающее 5-10% экрана, автоматически скрывается при пролистывании. Разработчики сделали сквозной поиск по приложению, изменили раздел уведомлений и добавили сортировку сообщений на поступления, списания и предложения от банка. Приложение стало еще более безопасным для клиентов. Усилена защита от социальной инженерии, расширен контроль за удаленным управлением устройствами клиентов, фишинг выявляется и блокируется в рекордные сроки — за первые 24 часа.

Еще разработчики предложили пользователям придумывать более длинные пароли — от 4 до 8. При этом введены новые ограничения на повторяющиеся или следующие друг за другом цифры и на начало паролей с цифр 19 и 20 — это предотвращает использование годов рождений. Новый ВТБ Онлайн позволяет работать с приложением незрячим или слабовидящим клиентам. Они могут самостоятельно пройти регистрацию и вход и полноценно совершать большинство переводов и платежей.

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