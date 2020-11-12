Снять наличные по QR-коду и подстроить интерфейс под себя: ВТБ рассказал о новом приложении
12 ноября ВТБ провел конференцию, на которой показал обновление мобильного приложения ВТБ Онлайн
ВТБ представляет обновление как полностью новый мобильный банк, так как оно повлекло не только смену дизайна, но и перестройку внутренней системы и ее разделение на модули. За счет этого ВТБ Онлайн стал вдвое быстрее, а часть сервисов будет доступна даже во время профилактик. Пиковая нагрузка выросла втрое: сейчас приложение выдерживает до 130 тыс. человек в минуту, а в перспективе — до 400 тыс.
Вход в приложение ускорился вдвое и теперь занимает 2-3 секунды. Больше не нужно ждать загрузки всех сервисов при входе — пользователь сразу видит главный экран с последними сохраненными данными. Время отклика интерфейсов сократилось в 10 раз, а переход между разделами не превышает секунду.
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В новом дизайне приложения появились 50 новых функций. Среди них:
- снятие наличных в банкоматах без карты — через QR-код,
- пакетная оплата похожих счетов,
- индивидуальная настройка главного экрана системой виджетов,
- возможность «скрыть» баланс разных карт или счетов,
- нижнее меню, занимающее 5-10% экрана, автоматически скрывается при пролистывании.
Разработчики сделали сквозной поиск по приложению, изменили раздел уведомлений и добавили сортировку сообщений на поступления, списания и предложения от банка. Приложение стало еще более безопасным для клиентов. Усилена защита от социальной инженерии, расширен контроль за удаленным управлением устройствами клиентов, фишинг выявляется и блокируется в рекордные сроки — за первые 24 часа.
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Еще разработчики предложили пользователям придумывать более длинные пароли — от 4 до 8. При этом введены новые ограничения на повторяющиеся или следующие друг за другом цифры и на начало паролей с цифр 19 и 20 — это предотвращает использование годов рождений.
Новый ВТБ Онлайн позволяет работать с приложением незрячим или слабовидящим клиентам. Они могут самостоятельно пройти регистрацию и вход и полноценно совершать большинство переводов и платежей.
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«Мобильное приложение — ключевой сервис любого современного банка и основной канал его продаж и обслуживания. Число пользователей нашего приложения уже превышает 9,5 млн человек — это более 70% всех активных клиентов ВТБ и это один из самых высоких показателей цифровизации в российской и мировой практике. Дизайн ВТБ Онлайн стал легким и интуитивно понятным. До 2022 года ВТБ планирует перевести в онлайн все продукты и сервисы для физлиц. Мы рассчитываем стать самым удобным мобильным приложением на рынке, войти в тройку лидеров по качеству и обслуживать уже 15 млн клиентов», — рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. При этом в ЮФО количество пользователей приложение за 2020 год выросло с 498 тыс. до 579 тыс. человек.
Новый ВТБ Онлайн будет доступен для 100% пользователей iOS с 17 ноября, с 20 ноября — для всех пользователей Android. Предыдущую версию приложения продолжат поддерживать, но Чугунов отметил, что 90% пользователей обновляются в течение двух недель.
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