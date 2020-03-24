Сбербанк запустил приложение TapOnPhone для приема бесконтактных платежей на смартфон

Подключение бесплатно, нужно лишь подать заявку на сайте банка. Специалисты приедут к клиенту, помогут установить и настроить приложение и синхронизировать его с онлайн-кассой. После этого торгово-сервисная точка сможет принимать платежи от клиентов в системах MasterCard, Visa и МИР. Лимит на операции по бесконтактным картам — до 1 тыс. рублей, оплаты со смартфона или другого гаджета не ограничена. Сервис могут подключить на всей территории Краснодарского края.

«Безналичная оплата товаров и услуг стала неотъемлемой частью сервиса не только в крупных и средних городах, но и в небольших населенных пунктах. В 4 квартале 2019 года доля безналичных платежей в крае составила 46% от всего денежного оборота. Сбербанк предоставляет малому бизнесу удобные и доступные технологии для развития, TapOnPhone поможет небольшим компаниям без дополнительных расходов использовать бесконтактную оплату», — сообщила управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

«Я пользуюсь эквайрингом Сбербанка с 2014 года. Клиенты все чаще предпочитают безналичный расчет. В моем бизнесе есть сезонность спроса, в зимнее и весеннее время операций меньше. Переход на приложение TapOnPhone снизил расходы на эквайринг», — рассказала владелица магазина «Happy Bride» Ирина Верзилина.