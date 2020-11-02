«Ростелеком» запустил сервис оплаты услуг по QR-коду

В ноябре «Ростелеком» в сотрудничестве с банком ВТБ запустили новый способ оплаты через Систему быстрых платежей по QR-коду

Для того, чтобы провести платеж таким способом, нужно зайти на сайт «Ростелекома» в раздел «Оплата», ввести лицевой счет или номер телефона, сумму и выбрать способ оплаты «Система быстрых платежей» (по QR-коду).

На экране появится QR-код. Его нужно отсканировать через камеру смартфона. Далее необходимо выбрать мобильное приложение банка, поддерживающего Систему быстрых платежей, и подтвердить операцию. Второй вариант — отсканировать QR-код сразу в приложении банка.

Средства сразу поступят на счет «Ростелеком», а клиенту придет чек на электронную почту или телефон.

«Мы считаем, что у клиента должен быть максимальный выбор способов оплаты, чтобы он мог воспользоваться именно тем вариантом, к которому привык. Совместно с банком ВТБ наша компания одной из первых в России запустила инновационный сервис оплаты услуг связи по QR-коду через Систему быстрых платежей. Теперь провести платеж можно еще быстрее — не надо искать банковскую карту и вводить ее реквизиты, ждать и вводить код из СМС, достаточно, чтобы под рукой был смартфон», — отметил и. о. директора по клиентскому сервису «Ростелекома» Евгений Жукович.

В свою очередь начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев подчеркнул, что банк одним из первых начал внедрять и продвигать Систему быстрых платежей.

«Это инновационное решение, которое нацелено на повышение скорости операций по оплате счетов и удобства обслуживания пользователей. Мы видим, что интерес к Системе быстрых платежей растет с каждым днем не только со стороны бизнеса, но и граждан, что является для нас ключевым драйвером для дальнейшего усовершенствования продукта», — прокомментировал Александр Боциев.