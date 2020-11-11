Мэрия Краснодара и КТТУ объяснили, почему людей в общественном транспорте пускают через одну дверь
11 ноября портал Юга.ру получил ответы от мэрии Краснодара и Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, для чего в общественном транспорте ввели ограничительные меры
9 ноября в паблике «Туподар» местная жительница пожаловалась на то, что пассажиров пропускают в автобусы только через среднюю дверь. По ее словам, раньше такое правило работало только в определенные часы, а с 6 ноября — «даже в часы пик».
«В чем смысл средней двери в общественном транспорте? Где социальная дистанция? Скопление людей на средней площадке, а в остальном свободно? Вирус распространяется через три двери, а через одну — нет?» — посетовала она.
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Портал Юга.ру обратился в департамент транспорта Краснодара и в пресс-службу МУП «КТТУ», чтобы узнать, кто принял такое распоряжение и какая мотивация у того, чтобы пропускать людей через одну дверь.
10 ноября в пресс-службе мэрии ответили, что ведомство не издавало соответствующих официальных распоряжений.
«Перевозчик [КТТУ — Юга.ру] вынужден был предпринять такие меры, чтобы ограничить вход людей в общественный транспорт без средств индивидуальной защиты», — пояснили в департаменте.
Ограничение связано с тем, что «некоторые пассажиры, несмотря на просьбы кондукторов и информирование через автоинформатор о необходимости соблюдения масочного режима, в категорической форме отказывались надевать защитные маски в общественном транспорте».
11 ноября редакции ответили в пресс-службе КТТУ. В организации отметили, что такая мера иногда применяется сотрудниками, чтобы контролировать соблюдение масочного режима. Кондукторы выдают маски тем, кто входит без них, либо предлагают надеть свои маски:
«Как такового правила нет. Это не обязательная мера, и вводится она по ситуации. Если водитель видит, что людей много, то открываются и другие двери».
Отметим, что в середине октября в КТТУ объявили о вводе такого правила: с 16 октября с 10:00 до 15:00 в троллейбусах и автобусах посадку и высадку начали осуществлять только через вторую дверь.
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