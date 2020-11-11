Мэрия Краснодара и КТТУ объяснили, почему людей в общественном транспорте пускают через одну дверь

11 ноября портал Юга.ру получил ответы от мэрии Краснодара и Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, для чего в общественном транспорте ввели ограничительные меры

9 ноября в паблике «Туподар» местная жительница пожаловалась на то, что пассажиров пропускают в автобусы только через среднюю дверь. По ее словам, раньше такое правило работало только в определенные часы, а с 6 ноября — «даже в часы пик». «В чем смысл средней двери в общественном транспорте? Где социальная дистанция? Скопление людей на средней площадке, а в остальном свободно? Вирус распространяется через три двери, а через одну — нет?» — посетовала она.

Портал Юга.ру обратился в департамент транспорта Краснодара и в пресс-службу МУП «КТТУ», чтобы узнать, кто принял такое распоряжение и какая мотивация у того, чтобы пропускать людей через одну дверь. 10 ноября в пресс-службе мэрии ответили, что ведомство не издавало соответствующих официальных распоряжений. «Перевозчик [КТТУ — Юга.ру] вынужден был предпринять такие меры, чтобы ограничить вход людей в общественный транспорт без средств индивидуальной защиты», — пояснили в департаменте. Ограничение связано с тем, что «некоторые пассажиры, несмотря на просьбы кондукторов и информирование через автоинформатор о необходимости соблюдения масочного режима, в категорической форме отказывались надевать защитные маски в общественном транспорте».