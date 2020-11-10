Краснодарцев начнут штрафовать за неоплату парковки

10 ноября в администрации Краснодара заявили о возобновлении штрафования за неоплату парковки

В 2015 году власти Краснодара заявили, что в городе начнут штрафовать водителей за неоплату стоянки. Для этого планировалось использовать средства фотофиксации, в том числе машины, оснащенные техникой для съемки. Предполагалось, что машины будут курсировать на определенных участках каждые 15 минут, чтобы фиксировать ситуацию.

10 ноября 2020 года в пресс-службе мэрии заявили, что городская административная комиссия возобновила работу в связи с поправками в КоАП РФ. Теперь собственников машин будут штрафовать за неоплату парковки с помощью специальных комплексов видеофиксации.

«При фиксации нарушений с помощью мобильных комплексов сотрудники Госавтоинспекции будут предоставлять административной комиссии персональные данные автовладельцев для вынесения постановлений об административном правонарушении за неоплату парковки», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.