Краснодарцев начнут штрафовать за неоплату парковки
10 ноября в администрации Краснодара заявили о возобновлении штрафования за неоплату парковки
В 2015 году власти Краснодара заявили, что в городе начнут штрафовать водителей за неоплату стоянки. Для этого планировалось использовать средства фотофиксации, в том числе машины, оснащенные техникой для съемки. Предполагалось, что машины будут курсировать на определенных участках каждые 15 минут, чтобы фиксировать ситуацию.
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10 ноября 2020 года в пресс-службе мэрии заявили, что городская административная комиссия возобновила работу в связи с поправками в КоАП РФ. Теперь собственников машин будут штрафовать за неоплату парковки с помощью специальных комплексов видеофиксации.
«При фиксации нарушений с помощью мобильных комплексов сотрудники Госавтоинспекции будут предоставлять административной комиссии персональные данные автовладельцев для вынесения постановлений об административном правонарушении за неоплату парковки», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Штраф составит 1 тыс. рублей. Постановление об административном правонарушении будут направлять на адрес владельца транспорта. После того, как срок оплаты штрафа закончится, информацию об этом будут передавать в службу судебных приставов.
Парковку можно оплатить с помощью мобильного приложения «Городские Парковки», через СМС-сообщение на номер 3434, используя паркомат либо на сайте parkingkrd.ru до 23:59 текущих суток.
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