В Краснодаре начали делать аллею на улице Петра Метальникова

В Краснодаре в начале сентября стартовал первый этап строительства аллеи по улице имени Петра Метальникова

В июле власти Краснодара рассказали, что администрация города совместно с местными жителями подготовили схему бульвара на улице Петра Метальникова от Московской в направлении к Ростовскому Шоссе. Разработкой проекта и дендроплана зеленой зоны в Музыкальном микрорайоне занимались специалисты департамента архитектуры и градостроительства города и МКУ «Центр озеленения и экологии».

5 сентября в пресс-службе мэрии сообщили о начале строительства зеленой зоны, которую будут делать поэтапно. Сейчас там работает строительная техника, специалисты формируют вертикальную планировку территории, после чего сделают выравнивание и замещение грунта. Этот этап планируют завершить в конце сентября. Затем на месте будущей аллеи проложат инженерные коммуникации, смонтируют ливневую систему и проведут электромонтажные работы.

На следующем этапе на аллее высадят растения разных цветов. Для озеленения подобрали около 400 деревьев, 1 тыс. кустарников, в числе которых жимолость, бересклет, бирючина, спирея и кизильник, а также более 1 тыс. многолетних растений, таких как эхинацея и мискантус.

Затем строители проведут монтаж зон благоустройства: на бульваре уложат тротуарную плитку, поставят лавочки и урны, установят арт-объекты. В мэрии отметили, что вместо забора вдоль дороги сделают живую изгородь из бирючины.

Бульвар возводят за счет средств инвесторов. Зеленую зону собираются открыть к концу 2020 года.

Евгений Первышов в своем телеграм-канале 5 сентября сообщил, что на следующей неделе представители администрации «обязательно проведут» общую встречу с местными жителями и обсудят итоговый проект с учетом всех мнений.

Напомним, в середине осени в Краснодаре начнут прокладывать трамвайную линию по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Планируется, что в сентябре власти города получат разрешение на ее строительство, а первый трамвай пойдет по ней в конце 2021 года.