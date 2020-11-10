В Краснодаре завели уголовное дело на студента, который душил девушку за то, что она задела его плечом

7 ноября в паблике «Типичный Краснодар» появился пост, в котором студентка Кубанского государственного университета рассказала о нападении на нее. На выходе из университета девушка задела плечом незнакомого парня, после чего извинилась и пошла дальше, а студент начал в ответ материться. Когда она остановилась возле урны, чтобы выбросить мусор, незнакомец накинулся на нее и начал душить. Девушка потеряла сознание, в этот момент ее подруга позвала на помощь прохожих. Они свалили нападавшего на землю.

Пострадавшая узнала, что на нее напал студент второго курса физико-технического факультета и что он не в первый раз ведет себя агрессивно: