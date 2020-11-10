В Краснодаре завели уголовное дело на студента, который душил девушку за то, что она задела его плечом
10 ноября в полиции прокомментировали нападение студента на девушку в Краснодаре
7 ноября в паблике «Типичный Краснодар» появился пост, в котором студентка Кубанского государственного университета рассказала о нападении на нее. На выходе из университета девушка задела плечом незнакомого парня, после чего извинилась и пошла дальше, а студент начал в ответ материться. Когда она остановилась возле урны, чтобы выбросить мусор, незнакомец накинулся на нее и начал душить. Девушка потеряла сознание, в этот момент ее подруга позвала на помощь прохожих. Они свалили нападавшего на землю.
Пострадавшая узнала, что на нее напал студент второго курса физико-технического факультета и что он не в первый раз ведет себя агрессивно:
Читайте также:
«Подобный случай не первый, студент уже угрожал даже своим преподавателям в университете. Говорил, что принесет пистолет и пристрелит кого-нибудь».
Студентка вызвала полицию для разбирательства. 10 ноября в полиции сообщили, что по факту нападения завели уголовное дело. 20-летнего местного жителя подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).
Молодой человек рассказал полиции, что причиной такого поведения стали якобы оскорбления со стороны девушки в его адрес. Сейчас ведется следствие, собираются доказательства, чтобы направить дело в суд, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Напомним, в июле 2020 года в Краснодаре произошло еще одно нападение на местную жительницу. Незнакомый мужчина обхватил девушку со спины, когда она выгуливала собаку. Он закрыл ей рот и нос руками, однако питомец и зазвонивший телефон спугнули нападавшего.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Статьи Партнерский«Мир таков, что надо учиться постоянно»
Интервью с руководителем проекта «Умный Краснодар» Серафимой Чичевой