Спустя три года полиция нашла парня, который с электрошокером напал на девушку в Краснодаре

В конце декабря полицейские задержали парня, который три года скрывался от следствия после того, как накинулся на девушку в Краснодаре

Преступление было совершено в 2016 году. Следствие установило, что парень и его знакомый заметили в развлекательном заведении девушку и решили проследить за ней, когда она ушла и села в такси. Парни поехали за машиной на своем автомобиле. После того, как они подъехали к дому, в который зашла девушка, один из злоумышленников остался около подезда, а второй зашел внутрь. Он ударил преследуемую электрошокером и попытался сорвать с нее золотую цепочку. Она оказала сопротивление, после чего парень забрал у нее мобильный телефон. После нападения молодые люди выбросили похищенное и уехали в Апшеронск.

Полицейские установили личность одного из нападавших — им оказался 23-летний житель Апшеронска. Его сообщника объявили в федеральный розыск.

В течение трех лет следователи направляли запросы в другие регионы, чтобы найти преступника. В начале 2019 года полицейские обнаружили, что злоумышленник проживает в одной из соседних республик под другим именем. После этого его объявили в розыск с новыми данными. В декабре 28-летнего жителя Апшеронского района задержали и доставили в Краснодар. Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Его заключии под стражу, сообщили 27 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в конце ноября полицейские передали в суд уголовное дело об угоне машины с применением насилия после того, как в Краснодаре парень напал на водителя, пока тот стоял на светофоре.