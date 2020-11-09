«Зенит» пожаловался на судейство в матче с «Краснодаром»

Напомним, 8 ноября «Зенит» и «Краснодар» провели матч в Санкт-Петербурге, где хозяева победили со счетом 3:1. Для «быков» это стало пятым поражением подряд, а после игры главный тренер Мурад Мусаев заявил , что в случае необходимости готов уйти в отставку «с высоко поднятой головой».

После игры стало известно, что «Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по трем эпизодам матча с «Краснодаром». Команда попросила рассмотреть эпизод с пенальти на 16-й минуте, неудаление нападающего Маркуса Берга на 36-й минуте и непоставленный пенальти на 56-й минуте, сообщили корреспонденту Sport24 Алине Матинян в службе коммуникаций РФС.