«Зенит» пожаловался на судейство в матче с «Краснодаром»
ФК «Зенит» 9 ноября обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза
Напомним, 8 ноября «Зенит» и «Краснодар» провели матч в Санкт-Петербурге, где хозяева победили со счетом 3:1. Для «быков» это стало пятым поражением подряд, а после игры главный тренер Мурад Мусаев заявил, что в случае необходимости готов уйти в отставку «с высоко поднятой головой».
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После игры стало известно, что «Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по трем эпизодам матча с «Краснодаром». Команда попросила рассмотреть эпизод с пенальти на 16-й минуте, неудаление нападающего Маркуса Берга на 36-й минуте и непоставленный пенальти на 56-й минуте, сообщили корреспонденту Sport24 Алине Матинян в службе коммуникаций РФС.
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