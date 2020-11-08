«Краснодар» проиграл пятый матч подряд, уступив «Зениту»

Счет на 15-й минуте открыл нападающий «быков» Маркус Берг, реализовав пенальти после того, как полузащитник питерцев Вендел сыграл рукой в своей штрафной. В конце первого тайма судья назначил еще один 11-метровый — на этот раз в ворота «горожан», но Матвей Сафонов отразил удар Артема Дзюбы.

Вторая половина поединка оказалась более результативной для сине-бело-голубых. На 64-й минуте Далер Кузяев отыграл один мяч в пользу «Зенита», на 79-й минуте Дзюба все же забил, а в добавленное время Алексей Сутормин записал на свой счет третий гол в воротах гостей. Итоговые цифры на табло — 3:1.