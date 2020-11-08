«Краснодар» проиграл пятый матч подряд, уступив «Зениту»
Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» 8 ноября провели матч чемпионата России
Встреча 14-го тура Российской премьер-лиги состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев поля.
Счет на 15-й минуте открыл нападающий «быков» Маркус Берг, реализовав пенальти после того, как полузащитник питерцев Вендел сыграл рукой в своей штрафной. В конце первого тайма судья назначил еще один 11-метровый — на этот раз в ворота «горожан», но Матвей Сафонов отразил удар Артема Дзюбы.
Вторая половина поединка оказалась более результативной для сине-бело-голубых. На 64-й минуте Далер Кузяев отыграл один мяч в пользу «Зенита», на 79-й минуте Дзюба все же забил, а в добавленное время Алексей Сутормин записал на свой счет третий гол в воротах гостей. Итоговые цифры на табло — 3:1.
По итогам 14 туров черно-зеленые с 18 очками занимают десятую строчку турнирной таблицы РПЛ, питерский клуб набрал 30 очков и идет вторым.
Колонка спортивного аналитика Артура Каратая после матча с «Севильей»:
Следующие игры в рамках чемпионата России состоятся после перерыва на матчи сборных: 21 ноября «Краснодар» примет «Тамбов», в этот же день «Зенит» в Грознном встретится с «Ахматом».
Напомним, в предыдущих четырех матчах команда Мурада Мусаева потерпела четыре поражения — от «Спартака», «Челси», «Ахмата» и «Севильи».
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