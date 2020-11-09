Одна из школ Краснодара получит имя Героя России Сергея Палагина
Глава Краснодара Евгений Первышов 8 ноября предложил присвоить одной из школ города имя Героя России Сергея Палагина, который накануне ушел из жизни
6 ноября стало известно, что заместитель главы Центрального округа Краснодара Сергей Палагин скончался в возрасте 52 лет. По данным источников портала Юга.ру, причиной его смерти стал коронавирус.
Читайте также:
9 ноября в Краснодаре состоится церемония прощания с Палагиным. Героя России, военного летчика похоронят на аллее Героев Славянского кладбища.
На еженедельной планерке в мэрии 8 ноября мэр Краснодара Евгений Первышов предложил почтить память Сергея Палагина и присвоить его имя одной из школ города.
«Я считаю, нам тоже нужно имя Сергея Вячеславовича оставить в истории. В Краснодаре многие школы носят имена Героев Советского Союза, Героев России или тех, кто внес вклад в историю нашей страны. Конечно, есть еще не наименованные школы. Одной из таких предлагаю присвоить имя Сергея Вячеславовича. Например, открытой в этом году школе на 1,1 тыс. мест на улице Красных Партизан», — сказал Первышов.
Кроме того, на аллее около школы установят бюст Сергея Палагина. Мэр поручил проработать этот вопрос в кратчайшие сроки.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Статьи Партнерский«Я хочу своим примером показать, что все возможно»
Интервью с создателем бренда одежды для йоги Юлией Барановой