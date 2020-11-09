Одна из школ Краснодара получит имя Героя России Сергея Палагина

Краснодарский край

Распечатать

Глава Краснодара Евгений Первышов 8 ноября предложил присвоить одной из школ города имя Героя России Сергея Палагина, который накануне ушел из жизни

6 ноября стало известно, что заместитель главы Центрального округа Краснодара Сергей Палагин скончался в возрасте 52 лет. По данным источников портала Юга.ру, причиной его смерти стал коронавирус.

Читайте также:

9 ноября в Краснодаре состоится церемония прощания с Палагиным. Героя России, военного летчика похоронят на аллее Героев Славянского кладбища.

На еженедельной планерке в мэрии 8 ноября мэр Краснодара Евгений Первышов предложил почтить память Сергея Палагина и присвоить его имя одной из школ города.

«Я считаю, нам тоже нужно имя Сергея Вячеславовича оставить в истории. В Краснодаре многие школы носят имена Героев Советского Союза, Героев России или тех, кто внес вклад в историю нашей страны. Конечно, есть еще не наименованные школы. Одной из таких предлагаю присвоить имя Сергея Вячеславовича. Например, открытой в этом году школе на 1,1 тыс. мест на улице Красных Партизан», — сказал Первышов.

Кроме того, на аллее около школы установят бюст Сергея Палагина. Мэр поручил проработать этот вопрос в кратчайшие сроки.

Евгений Первышов Краснодар Культурное наследие Школа

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

«Тепло должно пойти во все дома без исключения». Первышов объявил о начале отопительного сезона для всех домов Краснодара
Какой глубины по ГОСТу может быть дорожная яма и сколько действует гарантия на ее ремонт? Отвечает мэрия Краснодара
На Кубани продолжает расти суточный показатель по заболевшим коронавирусом
Одна из школ Краснодара получит имя Героя России Сергея Палагина
В Адыгее назначили нового министра экономразвития и торговли
В школах Краснодара обязали учеников ходить в масках

Лента новостей

Статьи

Стамбульский синдром

Город контрастов, правила путешествий и новая реальность

Статьи Партнерский

«Я хочу своим примером показать, что все возможно»

Интервью с создателем бренда одежды для йоги Юлией Барановой

Статьи

Киновыходные

Мини-сериал «Неортодоксальная» и 9 фильмов, в которых бреются наголо

Реклама на портале